Юрий Трутнев встретился с дальневосточными участниками СВО на передовой

Юрий Трутнев убедился, что поддержка, которую получают военнослужащие, действительно важна. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике встретился с командирами и военнослужащими Российской армии, в том числе с дальневосточниками. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бойцам передают все необходимое снаряжение. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Как поделился Юрий Трутнев, в ДНР он бывает часто. Здесь регионам помогают восстановить школы, детские сады, больницы:

«Кроме того, работают дальневосточники-волонтеры. На фронте помогают отстаивать независимость нашей Родины ребята-дальневосточники. Мы встречаемся с командирами, бойцами, бываем часто на передовой. Мы отвезли на фронт 177 снайперских комплексов со всеми необходимыми приспособлениями ночными и дневными. Еще – средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы, багги, около 200 беспилотников. Надо помогать ребятам побеждать и оставаться живыми».

Вице-премьер часто посещает ДНР. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Вице-премьер посетил точки активных боевых действий и убедился, что поддержка, которую получают военнослужащие, действительно важна. Бойцам он передает слова гордости и благодарности за ту работу, которую они выполняют. Также он встретился с 14-ой отдельной гвардейской бригадой специального назначения, которой передал 338 комплексов с прицелами дневного и ночного видения.

«Обычно в рамках нашей поездки на фронт мы привозим грузов на 120-150 млн рублей. Всего мы сюда вывезли вооружений, техники и транспортных средств на 1 млрд 200 млн рублей. Мы находимся в постоянном контакте с командирами подразделений, поэтому привозим то, что им нужно для выполнения боевых задач», – добавил вице-премьер.

Обычно в рамках поездки на фронт привозят грузов на 120-150 млн рублей. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Также Юрий Трутнев встретился с парнем, который за время боевых действий поразил три вертолета и шесть самолетов противника, за что ему передали багги и другую технику.

Во время проведения специальной военной операции можно помогать стране разными способами, например, собирать посылки и гуманитарную помощь для жителей освобожденных регионов.

Во время проведения специальной военной операции можно помогать стране разными способами. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Помогают бойцам не только посылками, но и запуском предприятий, которые создают продукцию для военных нужд. На Дальнем Востоке работают 104 фабрики ОПК, специализирующихся в отраслях авиастроение, судостроение, машиностроение, химической и радиоэлектронной промышленности, производстве боеприпасов и взрывчатки, ремонте и техническом обслуживании военной техники и радиоэлектронных установок.

«Мы стараемся поддержать производство того, что необходимо и полезно нашей стране, для проведения СВО. У всех 11 дальневосточных регионов есть предложения по сборке и созданию квадрокоптеров различных моделей. Будем заниматься и системами радиоэлектронной борьбы. Все, чем мы можем поддержать наших бойцов, будем создавать и привозить на линию фронта», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Также вице-премьер во время рабочей поездки встретился с бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» и вручил 21 медаль «За освобождение Мариуполя».

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