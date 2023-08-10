Поиски в лесу самые сложные: «ПримПоиск» – о потери, похищении и побегах ребенка из дома

«ПримПоиск» существует с февраля 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Приморской региональной общественной организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт рассказала, что в период с января по июль 2023 года волонтеры искали 140 подростков и детей в Приморье. Всех нашли, но четверо ребят погибли. О том, как предотвратить и избежать опасные ситуации для ребенка – в материале «Комсомольская правда-Владивосток».

Приморская региональная общественная организация «ПримПоиск» по поиску пропавших, защите, и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций существует с 19 февраля 2013 года. За это время более 2500 тысяч человек были найдены. Также организация активно сотрудничает с МВД, МЧС, СК, Прокуратурой Приморского края.

«Добро несет всегда попутным ветром, бесценна человеческая жизнь»

В феврале 2013 года пропала восьмилетняя Настя из города Уссурийск. Тренер закончил занятие по легкой атлетике на десять минут раньше. Девочка не стала дожидаться бабушку, которая забирала внучку и пошла домой сама. С бабушкой они разминулись. Домой школьница больше не вернулась.

Во Владивостоке прошла лекция «Профилактика пропажи, похищений детей и побегов из дома». Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

«Искала почти тысяча людей. Приезжали из Находки, из Владивостока. Тогда никто не сталкивался с такими трудными поисками. Это был год встряски. Когда пропала девочка, никто не знал, что делать, не было организованной работы. 23 февраля Настю нашли мертвой и изнасилованной. Некоторые люди, участвовавшие в поисках, организовались и создали группу в мессенджере. Решили, что будут помогать детям. Так и появился «ПримПоиск». Сейчас нас уже более 500 человек. Наш девиз: «Добро несет всегда попутным ветром, бесценна человеческая жизнь», – поделилась историей создания волонтерской организации Кристина Вульферт.

Почему пропадают дети?

Ребенок легко может заблудиться в торговом центре, потеряться на улице и в лесу. Это самые частые места пропажи. Когда они взрослеют, то становятся более самоуверенными, думают, что уже выучили дорогу до дома, ведь с мамой уже сто раз ходили по этому маршруту.

«Поиски в лесу самые сложные. Не у кого спросить, неизвестно куда направился ребенок. Поиск в таком случае нужно начинать очень быстро, ведь в дикой природе многое таит в себе опасность, особенно водоемы», – объяснила Кристина Вульферт.

Несчастные случаи также частая причина пропажи ребенка. В основном они происходят в воде. Детей нельзя оставлять без присмотра, когда они идут купаться. Этим летом волонтеры «ПримПоиска» уже трижды занимались поиском утонувших детей.

Иногда дети боятся возвращаться домой. Это в тех случаях, когда взрослые говорят: «Ты сандалии намочил, получишь у меня!». Для взрослого это был порыв эмоций, а для малыша: «Приду домой с порванной штаниной и меня отругают, тогда лучше не вернусь».

Родителям объяснили, почему дети пропадают или сбегают из дома. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

Очень часто дети сбегают из детского сада во время прогулки, из школы. На их поиски иногда уходит несколько суток. Важно в таком случае как можно скорее сообщить о пропаже, чтобы была возможность охватить большую территорию.

«С похищениями мы не сталкивались с 2019 года. Думаю, это связано с тем, что дети и родители стали более осторожными. Взрослые чаще рассказывают и учат маленьких, как вести себя, как распознать плохих людей», – объяснила руководитель ПРОО «ПримПоиск».

Злодеи не скрывают свое лицо

По словам Кристины Вульферт, описывая плохого человека, дети часто называют следующие приметы: темная одежда, маска, очки, капюшон, оружие, шрамы и татуировки. Эти люди и нехорошим поведением отличаются. Все перечисленные приметы запоминаются детям из рассказов о зубастом сером волке, из мультиков, где примерно так и выглядят злодеи. В реальной жизни зачастую это не так.

Для того, чтобы у ребенка складывалось правильное понимание, что не все преступники носят маски, капюшоны и черную одежду, волонтеры «ПримПоиск» советуют объяснять это на реальных примерах. Технология простая: подбираете картинки людей, совершивших злодеяние. Выбираете те, где нехороший человек выглядит совершенно обычно, может, даже улыбается. Также ищем фотографии хороших людей в черной одежде, с татуировкой, шрамом. Показываете детям ряд изображений и просите, чтобы про каждого он ответил: хорошая это личность или нет.

Не молчи, кричи!

Важна не только громкость крика ребенка, но и то, что он произносит в этот момент. Поэтому стоит научить детей правильным фразам, которые могут привлечь внимание прохожих, призвать их к помощи.

«На занятиях мы с детьми разыгрываем сцены похищения. Очень часто ребенок зажимается и молчит, когда его схватываешь. Или просто кричит что-то невнятное», – рассказала Кристина.

Прохожие замучены буднем. Обычный крик для них просто раздражитель. Реакцию на него, скорее всего, не дадут, а просто подумают: «Что же за беспокойный ребенок».

Для того, чтобы ребенок был услышан ему нужно кричать: «Я его не знаю!», «Это не моя мама, не мой папа!».

Кому можно доверять?

Родителям нужно объяснить детям у кого они могут просить помощь. Если ребенок потерялся и не знает, что делать, то ему нужно найти людей с каким-либо гарантом безопасности и обратиться к ним. К такой категории можно отнести, например, женщин с детьми. Также неплохой вариант – мужчина с малышом или с собакой. В торговом центре можно обратиться к сотрудникам: охране, продавцам.

«Искали Сергея, а я – Сережа»

Сообщайте полиции не только полное имя ребенка, но и то, как к нему чаще всего обращаются в семье. Об этом не спрашивают, но это важно. Это могут быть сокращения имени, ласковые его формы. Тогда потеряшка точно поймет, что ищут его и ему ничего не угрожает.

По словам Кристины Вульферт, пять лет назад пропал мальчик шести лет. Его привезли к деду в деревню, они вместе загоняли корову с поля во двор. Дедушка был на тракторе, который возможно завезти на место только с обратной стороны территории. Взрослый сказал мальчику загонять скот и поехал. Ребенок это делал не в первый раз, да и расстояние до дома было метров сто. Через десять минут дед приехал – животное на месте, а ребенка нет.

«Около 60 человек по всей деревне искали ребенка. И волонтеры, и полиция, и местные жители. Почти сутки ушли на поиск. Полиция ездили по улице и в громкоговоритель озвучивала: пропал мальчик, зовут Сергей», – рассказала Кристина.

Оказалось, мальчик завел корову и пошел гулять, никого не предупредив. Устал и зашел на лесопилку, там и уснул. Нашли его утром, когда повторно обходили деревню.

«В полиции мальчика спросили, почему он не отзывался. Ребенок ответил: «Искали Сергея, а я – Сережа». А еще, как оказалось, к мальчику обращаются полной формой имени только тогда, когда он провинился. Поэтому он мог испугаться, что его ищут, чтобы наказать», – заключила Кристина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ты всем нам как родная»: поисковики Приморья почтили память 8-летней девочки, убитой в паре километров от дома

ПРОО «Примпоиск» в год детей почтила память погибшей девочки Насти, пропавшей ровно 10 лет назад (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.