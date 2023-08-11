Московские студентки прошли практику в Дирекции общественных пространств Владивостока

Девушки проходили практику в течение месяца. Фото: Администрация Владивостока

Три студентки Высшей школы экономики из Москвы прошли практику в Дирекции общественных пространств Владивостока. Анна Касьян, Софья Прядка и Софья Мисюряева и обучаются образовательной программе «Городское планирование» по направлению подготовки бакалавриата «Градостроительство». Сообщает «Комсомольская правда –Владивосток».

Девушки участвовали в 2022 году в архитектурном хакатоне (форум для разработчиков), который проходил на острове Русский. После этого им поступило предложение от руководителя Дирекции общественных пространств Артура Шибарова пройти практику во Владивостоке.

«Мы были впечатлены приморской столицей, нам захотелось приехать сюда еще, чтобы ближе познакомиться с Владивостоком. Особенно нравится его рельеф, наличие сопок и моря в непосредственной близости», – поделилась Анна Касьян.

Девушки проходили практику в течение месяца. За это время они провели градостроительные, социологические и антропологические исследования и составляли опросы по развитию общественной территории в районе Кирова, 116. Студентки принимали активное участие в проведении и обработке результатов общественных обсуждений будущего парка на Ватутина, благоустройство которого планируется в следующем году.

«Мы столкнулись с реальным опытом. Например, сделали предпроектный анализ территорий, которые в следующем году будут благоустроены по национальному проекту. Было интересно поработать именно с реальными кейсами, а не с абстрактными проектами», – рассказала Софья Прядка.

Практику в Дирекции общественных пространств Владивостока студентки оценили, как бесценный опыт, который будет полезен им в дальнейшей работе. Девушки добавили, что при наличии возможности готовы после завершения обучения рассмотреть возможность переехать во Владивосток и работать в Дирекции общественных пространств.

«Нам очень понравился коллектив дирекции. Здесь нам помогали на всех этапах практики. Нам также предоставили комнаты в общежитии, а при возникновении любых вопросов все четко и доступно разъясняли, – отметила Софья Мисюряева.

Образовательная программа «Городское планирование» Высшей школы экономики готовит специалистов, обладающих уникальным комплексом навыков для аналитической, исследовательской и проектной работы. Обучение дает прекрасную возможность успешной реализации в качестве профессионала в сфере управления и планирования социально-экономического и пространственного развития городов.

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