Работы выставлялись в Брюсселе, Мюнхене и Москве: секреты приморского резчика по дереву

У каждого из изделий свой характер, своя неповторимая техника. Фото: Дарья Бескоровайная.

Уже совсем скоро работы Юрия Гаврикова можно будет увидеть в галерее «Зеленая кошка» во Владивостоке. Именно здесь 15 августа откроется обновленная выставка-продажа картин и предметов искусства «Мой город. Мой край» (0+). А редакция «КП-Владивосток» познакомилась с удивительным мастером резьбы по дереву чуть раньше, на фестивале декоративно-прикладного искусства, который прошел на набережной Спортивной гавани. Уверены, вы тоже оцените эти необычные деревянные произведения.

По образованию Юрий военный, а в душе – творец. Он увлекся деревообработкой еще в раннем детстве. Азам резного дела учился самостоятельно. Признается, что интуитивно избегал собственного стиля. Ведь, по его словам, «в каждом полене, как и в человеке, душа особенная».

– Лет с пяти шил, рисовал, пытался все что-то руками сделать, – вспоминает уже именитый в Приморье резчик. – Но началось все с пластилина, пожалуй. Предрасположенность такая была именно к объему. Лет в 11 такого корявенького человечка из сучка какого-то выколол… Вырос в Хабаровске. В студию изобразительного искусства меня отдали. Лепка. По глупости это дело бросил, потому что много заставляли рисовать. Но так зародились основы академического рисунка, композиции, перспективы. Без этой классики всю жизнь можно делать любительские, приятные вещи, например, на подарок друзьям. Все будут говорить: «Ой, как здорово! Молодец! Ты сам сделал!». И выше этого уровня без классики подняться крайне сложно. Единственный вариант – это избрать что-то одно и всю жизнь «долбить».

Юрий Гавриков рассказал о своем пути к искусству. Фото: Дарья Бескоровайная.

Через море к дереву

Резьба по дереву всегда была важной частью жизни Юрия Валентиновича. Тяга к творчеству его не покидала ни во время учебы в Уссурийском суворовском военном училище, ни во время службы в рядах ВМФ, ни при учебе в военно-политической академии.

– Во мне после академии что-то изменилось. Представьте вот корабельный политработник, заместитель командира корабля. Это ведь определенный, очень четкий круг обязательств. Это простыни, питание, борьба с неуставными взаимоотношениями, управление коллективом, это рутина. Все тонкости я чувствовал и как-то понимал для себя, что это нужно, и делал это с удовольствием. Военный офицер – это не пустые для меня слова…Это жизнь.

Была возможность карьерного роста, вплоть до адмиральских должностей. Но понял морской офицер, что будущее в другом. Отказался, остался дослуживать уже заместителем командира, а в 1997 уволился. На тот момент Юрий Гавриков уже серьезно увлекся резьбой. В советские годы, кстати, не стеснялся демонстрировать икону Святая троица, на выставке.

Мастер делится, что гражданская, пусть и творческая жизнь, пускала к себе не так просто. Он долго ломал в себе психологию «коммерческой жилки», а потом понял, что нужно не только творить, но и кормить семью.

– Переживал, как это я пойду что-то продавать. Но тогда уже был закон о том, что каждому военнослужащему запрещена коммерческая деятельность, кроме творческой. Например, любой военный корреспондент получает деньги за публикацию. Так и я научился ценить свой труд. Думаю, через это все проходят.

Душевная теплота

Со временем резьба по дереву стала основой жизни зодчего. С 1990-го года работы Юрия Гаврика демонстрировали на выставках в Брюсселе, Мюнхене, Москве. Их приобретали в частные коллекции в Европе, США и Японии. Резные иконы, пасхальные яйца, скульптуры и миниатюры, выполненные в технике Богородской резьбы, впечатляют своей глубиной.

– Пытался делать абсолютно разные вещи из разных материалов. Возился с мрамором, с раковинами, глиной, с костью. Но остановился на дереве. А почему на дереве? Тепло. Это самый теплый из всех материалов. Вот кость, к примеру, считается благородным материалом, но он мертвый. И дерево, когда его срубят, тоже, по идее, должно стать таковым, но все равно остается живым. Дышит в нем душа, даже в необработанном. Это невероятно, и это чувствует каждый человек. Наверное, это самая главная причина. Плюс доступность. Дерево, к тому же, самый чистый материал. Стружки убрал и все.

Мастерская для резчика всегда остается особым местом. Когда-то это была комната в 16 квадратных метров, где он жил с супругой, сейчас уже есть отдельная. Источник вдохновения – все, что окружает.

– Увидел фотографию балерины, – словно погружаясь в себя, говорит человек творчества. – Она стояла там, статична под ветром, ну… искусственным ветром – вентилятором. Мне очень понравилась сама поза, выразительность ее. Но вот статичная она! Я ее в полет и запустил.

Балерина, действительно, удалась. Фото: Дарья Бескоровайная.

– Много работ у меня навеяно русскими сказками. Знаете, модное слово сейчас есть – культурный код. Да, пожалуй. Это осознание того, что ты не сам по себе что-то такое творишь, ты словно продолжение чего-то великого. Особенно с иконами это чувствуется.

Иконы, говорит Юрий Валентинович, тонкие материи. Ничего выдумывать нельзя. Есть канон и совсем небольшие возможности для отклонения.

Удивительные изделия мастера. Фото: Дарья Бескоровайная.

– В рисунке лик можно передать до мельчайших теней. В дереве – иначе. Бывает переносишь рисунок и понимаешь, руку будет вести высшая сила. Особенно виден результат труда на улице, когда презентуешь работы. Бывает, остановится человек перед иконой, начинает креститься. Ты понимаешь, что не зря ее делал, даже если ее не купили. Самое сильное воспоминание о Московском вернисаже. Пасхальное лицо с Николаем чудотворцем стоит. Идет мама и девочка, как сейчас говорят – особенная. Она вырывается у мамы, бежит, начинает креститься, кричит: «Мама, Никола, мама, Никола!». Да, это одно из самых сильных впечатлений.

Особенно сложно вырезать иконы. Фото: Дарья Бескоровайная.

Свой срок

У каждого произведения искусства свой срок рождения. И дело не только в уровне сложности проработки материала, стилизации. Многое зависит от дерева. Есть три способа получения материалов. Как в шутку говорит сам мастер, подкуп, шантаж и убийство. Пользуется первым – договаривается.

– Высушил, потом выдержки лет пять – обязательно, чтобы ушло внутреннее напряжение. В этом году использую материалы 2017 года. Есть капризные, но красивые. А есть по-русски простые, любимые. Липа. Люди говорят, простенькое дерево. А я его очень люблю, люблю его гораздо больше, чем любые сорта. С ценными, допустим, с палисандром, тоже работаю…Но липа роднее. Она позволяет создавать образы, а палисандр – мебель. Это разные вещи. Очень люблю Богородскую технику. Она быстрая, экономичная, грамотная, точная. Пока еще полностью не владею, но стремлюсь. Может быть хорошо, что не учился. Мне важно не количество изумительно выверенных изделий в день, а нечто большее. Вот, смотрите, яйцо пасхальное с собачкой, вот лягушка, медведи. Там: «Ва-анечка! Или мой принц придет», дельфинчики…Танго… Полтора года решался. Удалось.

Квакушка в ожидании принца. Фото: Дарья Бескоровайная.

Рассматривать детали страстной пары можно часами. Погружение в ритм приходит моментально. Взмах руки, взгляд, напряжение: автор поймал момент жизни, и теперь он будет длиться для пары столько, сколько позволит судьба.

Сколько экспрессии в этом заставшем танце. Фото: Дарья Бескоровайная.

– Я каждую работу довожу до конца, и так уже несколько десятилетий. Может, работаю медленно, но считаю, что человек становится мастером, когда он каждое дело умеет довести до конца. И да… хочется эту любовь к резьбе передать ученикам.

Только присмотритесь к милой мордочке ежа. Фото: Дарья Бескоровайная.

Экспозиции подписана по-старинке, в этом тоже есть некая изюминка. Фото: Дарья Бескоровайная.

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