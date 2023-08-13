Более одной тысячи жителей Уссурийска эвакуировали из затопленного города

Шесть районов города затоплены. Фото: Марк Чернослив

В подтопленном Уссурийске Приморского края эвакуировали более одной тысячи человек. После прорыва дамбы 12 августа вода добралась до третьих этажей высоток, частные дома и вовсе затонули по самую крышу. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Наводнение в Уссурийске. Фото: Марк Чернослив

Спасатели продолжают перевозить людей по затопленным улицам микрорайона Семь ветров. Организован подвоз газовых печек, баллонов, воды и сухих пайков. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения в районе китайского рынка, МРО ГАИ, а также в Алексей-Никольской, Борисовской, Пуциловской, Пушкинской территориях. По информации АО «Уссурийск-Электросеть» в домах, не попавших в зону подтопления, отключения электроэнергии не запланировано.

Шесть районов города затоплены. Это «Междуречье», «Семь ветров», район Солдатского озера, район парка «Зеленый остров», район Автовокзала, район между Пушкинским и Комсомольским мостами. В некоторых из них продолжается подъем воды.

В городе организовали лодочную переправу, работают плавательные транспортные средства. Губернатор края Олег Кожемяко поручил руководителю местного отдела ГО и ЧС устранить следы разлившихся нефтепродуктов в районе Семи ветров. А также провести расчеты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка. На какие показатели она была рассчитана и с чем в итоге столкнулась. Также Олег Николаевич заявил, что около магазинов установят мобильный медпункт пункт и пункт выдачи газовых печей, хлеба и воды.

В настоящее время проезд в район Междуречья возможен через Пушкинский мост, а в район Сахпоселка – по улице Владивостокское шоссе. Что касается проезда в район Железнодорожной слободы , туда можно попасть через тоннель по улице Садовая. Однако, проезд по улицам Московская и Чичерина в районе железнодорожного тоннеля затруднен и ограничен.

Восстановлено транспортное сообщение между селами внутри Алексей-Никольской, Пуциловской и Пушкинской территорий. Но дорожное сообщение с указанными территориями по дорогам краевого значения отсутствует.

Пострадали дома и заведения. Фото: Марк Чернослив

В настоящее время водой отрезаны 28 населенных пунктов Приморья, организовано девять лодочных переправ. Работает 13 пунктов временного размещения, где уже находятся 550 человек, в том числе свыше 160 детей.

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