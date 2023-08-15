Три землетрясения за сутки произошли на Камчатке

Первое землетрясение произошло 14 августа. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

За последние сутки у берегов Камчатки и Курильских островов произошло три землетрясения магнитудой от 3,5 до 4,9 баллов. Очаги толчков находились под морским дном на глубине от 60 до 136 километров – сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН). Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Первый толчок магнитудой 4,9 произошел в 17:06 местного времени 14 августа вблизи от юго-восточного побережья полуострова, в 151 километре от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр располагался на глубине 136 километров. Второй толчок магнитудой 3,6 произошел 15 августа в 02:48 на глубине 60 километров в 128 километрах к востоку от Северо-Курильска. А третий мощностью 3,5 балла произошел в 04:16 в Камчатском заливе на расстоянии 58 километров от поселка Усть-Камчатск, располагался он на глубине 61 километров.

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, местные жители не заметили подземных толчков, в населенных пунктах землетрясения не ощущались. Каких-либо последствий от них не было. Угроза цунами тоже не объявлялась.

По данным КФ ФИЦ ЕГС РАН, за последнюю неделю в районе Камчатки и Северных Курил отмечено 20 подземных толчков.

Камчатский полуостров и Курилы являются частью Тихоокеанского огненного вулканического кольца, опоясывающего по периметру самый большой океан Земли. Это область с самой большой вулканической и сейсмической активностью на планете. В Кольце находятся 328 из 540 известных на Земле действующих вулканов.

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