Дорожники трудятся во Владивостоке после удара стихии. Фото: vlc.ru

В столице Приморья, которую тоже задела непогода, специалисты стараются в короткие сроки устранить ямы и неровности на дорогах и тротуарах. После проливных дождей в некоторых районах пострадало асфальтовое покрытие. Первоочередная задача – привести в порядок центральные магистрали города, дороги по которым движется общественный транспорт, а также участки, ведущие к жилым микрорайонам и социальным учреждениям.

Как сообщили сотрудники управления дорог администрации Владивостока, восстановительные работы сейчас идут на Некрасовской, проспекте 100-летия Владивостока, Русской, Маковского, в районе пересечения Днепровской и Анны Щетининой. Также бригадам предстоит отремонтировать участки дорог и тротуаров на Авроровской, Борисенко, Военном Шоссе, Волгоградской, Выселковой, Главной, Иртышской, Карской, Русской и на других пострадавших от удара стихии улицах.

Чтобы ускорить сроки, работы ведутся в ночное время. Фото: vlc.ru

Стоит отметить, что помимо локального ремонта дорожники продолжают и комплексный. Перечень работ включает в себя не только асфальтирование, но и установку освещения, знаков, нанесение разметки, модернизацию систем ливневой канализации при необходимости, создание пешеходных связей и облагораживание территории. В этом году в столице Приморья комплексно восстановят 30 объектов, на большей части из них работы идут с опережением сроков. За ходом строительства и ремонтам следят не только сотрудники администрации, но и сами жители. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об общественных наблюдателях.

Поврежденное покрытие сняли на Некрасовской в направлении Гоголя. Фото: Ярослав ЮРИН

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