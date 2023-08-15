Работы планируется завершить к середине ноября. Фото: vlc.ru

В столице Приморского края продолжается масштабный ремонт Некрасовского путепровода. Подрядчики сейчас обустраивают пешеходную зону, рабочие забетонировали уже 320 метров тротуара, в ближайших планах – участок в 270 метров. Подробнее о комплексе работ на важном городском объекте рассказали в администрации Владивостока.

Капитальный ремонт тротуара на путепроводе по заказу мэрии ведет компания «Бетон-Сервис». Просторную пешеходную зону создают для удобства местных жителей, путепровод связывает несколько районов города, однако ходить по нему раньше было небезопасно, да и в принципе запрещено. Весь комплекс работ планируется завершить к середине ноября.

«Подрядная организация полностью заменит тротуарные блоки, леера, отделяющие тротуар от проезжей части, и отремонтирует пешеходное ограждение. Все работы идут под нашим постоянным контролем, а также наблюдением со стороны независимой компании экспертов», – прокомментировал заместитель руководителя управления дорог мэрии Владивостока Алексей Демиденко.

Строители продолжают бетонирование. Фото: vlc.ru

Строители в ближайшее время приступят к заливке бетоном следующего участка тротуара. Параллельно идет подготовка других отрезков пешеходного пути к устройству опалубки, армокаркасу и дальнейшему бетонированию. Что касается замены асфальтового покрытия на участках путепровода, где образовались провалы и неровности – муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» приступит к их устранению на этой неделе. Раннее «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала, что асфальт оказался поврежден из-за сильных дождей. Кстати, восстановление дорожного полотна после удара стихии сейчас проходит в разных районах города. Читайте подробности в отдельном материале.

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