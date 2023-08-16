Полиция Приморья объявила денежное вознаграждение за помощь в поимке осквернителей флага РФ

Нарушителям лишение свободы на срок до года. Фото: принтскрин видео.

В Приморье полиция объявила вознаграждение за информацию, которая поможет раскрыть преступление, а именно – осквернение флага России. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, неизвестные в ночь со 2 по 3 июля повредили знамя нашей страны, которое находилось на одной из могил на кладбище. После этого было заведено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации). Максимальное наказание, которое грозит нарушителям, лишение свободы на срок до года.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают неизвестных, чтобы задержать их. Жителей Приморья просят помочь в поиске нарушителей. За информацию о том, кто были эти люди, сотрудники ведомство предлагают вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Приморцы могут обратиться в полицию по телефонам: 02 (для мобильных телефонов 102), 8-984-143-78-11, 8-914-343-69-49, 8-423-249-04-91.

Вероятнее всего речь идет о ситуации, когда неизвестные в июле этого года на Аллее героев во Владивостоке разрезали флаги РФ на могилах бойцов, погибших во время выполнения задач СВО. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службе ведомства, чтобы узнать подробности, но комментарии пока не предоставили.

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