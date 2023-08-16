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Владивосток16 августа 2023 4:04

Сблизить восток и запад через литературу: «Книжный автопробег» через 31 город России завершится в Приморье

Во Владивостоке пройдет фестиваль «Книжные маяки Владивостока»
Юрий ГАФАРОВ
Всероссийский проект «Читающий август» охватил больше 40 регионов нашей страны.

Всероссийский проект «Читающий август» охватил больше 40 регионов нашей страны.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Приморье 18-20 августа пройдет фестиваль «Книжные маяки России». В столицу края приедут популярные российские писатели, издатели, литературоведы, блогеры. Владивосток станет конечной точкой маршрутов «Книжного автопробега» и «Книжного поезда», которые сейчас едут через всю страну, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всероссийский проект «Читающий август» охватил больше 40 регионов нашей страны и включает в себя более 300 мероприятий.

«Главная цель проекта – повысить уровень чтения в стране, чтобы 80% россиян в среднем читали 12 книг в год или больше. Сейчас доминирует цифровое потребление контента, жители нашей страны уделяют книге в среднем порядка 10 минут в день. По последним социологическим опросам читают книги порядка 57% россиян. По нашим оценкам, где-то шесть-семь книг в год в среднем», – рассказал автор и организатор проекта Денис Котов.

Проект начался в Мурманске, откуда 1 августа по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Москва – Владивосток стартовал «Книжный автопробег». Он проходит через 31 город России, в 13 из которых его участники проведут мероприятия, посвященные литературному туризму и автомобилям. Конечной точкой станет столица Приморья.

Из Санкт-Петербурга во Владивосток 3 августа отправился «Книжный поезд» с писателями библиотекарями, издателями, деятелями культуры, блогерами и другими участниками.

«Экспедиция включает серию однодневных фестивалей в 14 городах. Любой человек сможет присоединиться либо к поезду, либо к автопробегу, оформив свою машину обложками книг, цитатами из произведений, образами наших писателей», – рассказал Денис Котов.

Эта экспедиция 18 августа доберется до столицы Приморья, где с 18 по 20 августа пройдет трехдневный фестиваль «Книжные маяки Владивостока». Здесь проведут серию встреч ведущих российских писателей с жителями города, круглые столы, мастер-классы.

Ожидается, что в фестивале примут участие Сергей Лукьяненко, Анна и Сергей Литвиновы, Вадим Панов, Андрей Максимов, Татьяна Устинова и многие другие знаменитые писатели.

«Я не могу не согласиться с организаторами фестиваля, что нам не хватает встреч с писателями, которых мы ждем с нетерпением. У нас три дня будут работать площадки под открытым небом на Спортивной набережной города, будут задействованы залы кинотеатра «Океан», расположенного рядом. Помимо этого, более 50 мероприятий пройдут в библиотеках Владивостока», – рассказала заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

По словам зампреда правительства Приморья, «Книжные маяки России» помогут еще больше сблизить восток и запад нашей страны через литературу. Правительство Приморского края поддерживает такие проекты. В нашем регионе с 1997 года проходит «Книжный двор», который в этом году состоится в 24-й раз. Это одна из самых известных и популярных выставок на Дальнем Востоке, которая выполняет важную культурную миссию, наиболее полно демонстрируя книжную продукцию. За эти годы ее участниками стали более 550 издательств.

«В этом году у нас шестой раз состоится фестиваль «Литература Тихоокеанской России», в рамках которого проходят встречи писателей и издателей, лекции, презентации книг, литературные поезда по муниципальным образованиям региона. Также у нас уже четвертый год реализуется губернаторская краеведческая программа, по которой издается литература, связанная с Приморским краем. В прошлом году были изданы книги, посвященные 150-летию писателя и исследователя Владимира Арсеньева. Были переизданы и получили новую жизнь труды Пржевальского, Венюкова. Был издан двухтомник уссурийца Игоря Рыжова о Гражданской войне», – сообщила зампред правительства Приморья.

С 2022 года в Приморье субсидии из краевого бюджета на реализацию издательских проектов получают некоммерческие организации. За два года было издано более девяти тысяч книг, которые поступают в приморские библиотеки.

В крае осуществляется поддержка молодых авторов, которые получают премии в размере 25 тысяч рублей.

«Недавно у нас прошла межрегиональная творческая мастерская, которую проводила Ассоциация писателей и издателей России. В ней приняли участие 40 дальневосточных писателей, 14 из которых – приморцы. В этом году мы впервые провели проект «Молодые драматурги Приморья», итогом которого стали 10 пьес о событиях специальной военной операции. Также в рамках нацпроекта «Культура» проходит модернизация библиотек края. Мы модернизировали по стандартам уже 37 библиотек. Конечно, все это сыграло определенную роль в том, что такой масштабный проект как «Книжные маяки России» прибывает во Владивосток, для нас это важно», – подчеркнула Елена Бронникова.

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