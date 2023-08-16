Сблизить восток и запад через литературу: «Книжный автопробег» через 31 город России завершится в Приморье

Всероссийский проект «Читающий август» охватил больше 40 регионов нашей страны. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Приморье 18-20 августа пройдет фестиваль «Книжные маяки России». В столицу края приедут популярные российские писатели, издатели, литературоведы, блогеры. Владивосток станет конечной точкой маршрутов «Книжного автопробега» и «Книжного поезда», которые сейчас едут через всю страну, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всероссийский проект «Читающий август» охватил больше 40 регионов нашей страны и включает в себя более 300 мероприятий.

«Главная цель проекта – повысить уровень чтения в стране, чтобы 80% россиян в среднем читали 12 книг в год или больше. Сейчас доминирует цифровое потребление контента, жители нашей страны уделяют книге в среднем порядка 10 минут в день. По последним социологическим опросам читают книги порядка 57% россиян. По нашим оценкам, где-то шесть-семь книг в год в среднем», – рассказал автор и организатор проекта Денис Котов.

Проект начался в Мурманске, откуда 1 августа по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Москва – Владивосток стартовал «Книжный автопробег». Он проходит через 31 город России, в 13 из которых его участники проведут мероприятия, посвященные литературному туризму и автомобилям. Конечной точкой станет столица Приморья.

Из Санкт-Петербурга во Владивосток 3 августа отправился «Книжный поезд» с писателями библиотекарями, издателями, деятелями культуры, блогерами и другими участниками.

«Экспедиция включает серию однодневных фестивалей в 14 городах. Любой человек сможет присоединиться либо к поезду, либо к автопробегу, оформив свою машину обложками книг, цитатами из произведений, образами наших писателей», – рассказал Денис Котов.

Эта экспедиция 18 августа доберется до столицы Приморья, где с 18 по 20 августа пройдет трехдневный фестиваль «Книжные маяки Владивостока». Здесь проведут серию встреч ведущих российских писателей с жителями города, круглые столы, мастер-классы.

Ожидается, что в фестивале примут участие Сергей Лукьяненко, Анна и Сергей Литвиновы, Вадим Панов, Андрей Максимов, Татьяна Устинова и многие другие знаменитые писатели.

«Я не могу не согласиться с организаторами фестиваля, что нам не хватает встреч с писателями, которых мы ждем с нетерпением. У нас три дня будут работать площадки под открытым небом на Спортивной набережной города, будут задействованы залы кинотеатра «Океан», расположенного рядом. Помимо этого, более 50 мероприятий пройдут в библиотеках Владивостока», – рассказала заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

По словам зампреда правительства Приморья, «Книжные маяки России» помогут еще больше сблизить восток и запад нашей страны через литературу. Правительство Приморского края поддерживает такие проекты. В нашем регионе с 1997 года проходит «Книжный двор», который в этом году состоится в 24-й раз. Это одна из самых известных и популярных выставок на Дальнем Востоке, которая выполняет важную культурную миссию, наиболее полно демонстрируя книжную продукцию. За эти годы ее участниками стали более 550 издательств.

«В этом году у нас шестой раз состоится фестиваль «Литература Тихоокеанской России», в рамках которого проходят встречи писателей и издателей, лекции, презентации книг, литературные поезда по муниципальным образованиям региона. Также у нас уже четвертый год реализуется губернаторская краеведческая программа, по которой издается литература, связанная с Приморским краем. В прошлом году были изданы книги, посвященные 150-летию писателя и исследователя Владимира Арсеньева. Были переизданы и получили новую жизнь труды Пржевальского, Венюкова. Был издан двухтомник уссурийца Игоря Рыжова о Гражданской войне», – сообщила зампред правительства Приморья.

С 2022 года в Приморье субсидии из краевого бюджета на реализацию издательских проектов получают некоммерческие организации. За два года было издано более девяти тысяч книг, которые поступают в приморские библиотеки.

В крае осуществляется поддержка молодых авторов, которые получают премии в размере 25 тысяч рублей.

«Недавно у нас прошла межрегиональная творческая мастерская, которую проводила Ассоциация писателей и издателей России. В ней приняли участие 40 дальневосточных писателей, 14 из которых – приморцы. В этом году мы впервые провели проект «Молодые драматурги Приморья», итогом которого стали 10 пьес о событиях специальной военной операции. Также в рамках нацпроекта «Культура» проходит модернизация библиотек края. Мы модернизировали по стандартам уже 37 библиотек. Конечно, все это сыграло определенную роль в том, что такой масштабный проект как «Книжные маяки России» прибывает во Владивосток, для нас это важно», – подчеркнула Елена Бронникова.

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