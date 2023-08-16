Финансовая грамотность Владивостока: на что тратятся деньги города

Эксперты рассказали, что помогло добиться таких результатов. Фото: Вадим ПОПОВ

Если хочешь, чтобы дело, работа или проект процветали, нужно вкладываться. Это правило действует и с городами. Владивосток не стал бы столицей Дальневосточного федерального округа, если бы не развивался, а это невозможно без должного финансирования. Бюджет города всегда был открыт и понятен для людей, суммы никогда не замалчивались и не утаивались, на что будут потрачены. «Комсомолка» пообщалась с экспертом политологии Павлом Наливайко и депутатом думы города Евгением Пименовым. Специалисты высказались о подходе мэра к работе в сфере финансирования и о том, как это сказывается на нашем любимом городе.

Павел Николаевич уверен, что ситуация в бюджетной сфере любого муниципалитета – это всегда отражение эффективности действующей команды. И в данном случае сыграло несколько факторов.

«Первый – Константину Шестакову удалось вывести на новый уровень взаимодействие в регионе между краем и городом. Белый и серый дом работают в одной канве, взаимодополняют друг друга и заинтересованы в росте доходов Владивостока. Второе – наведение порядка в целом ряде отраслей. Мэр заявил, что будет бороться с теми, кто работает неэффективно. Соответственно траты, которые вдруг будут заложены на какие-то непонятные схемы и статьи, тут же будут ликвидированы».

Политолог Павел Наливайко. Фото: «КП» - Хабаровск».

Подобная оптимизация сыграла свою роль. Но еще немаловажным фактом здесь является «Курс на Восток», который объявил президент России Владимир Путин. Это возможность сделать из Приморского края плацдарм для выхода в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Владивосток в этом плане стоит во главе и, конечно же, основные инвестиции и проекты реализуются именно здесь.

Команда Шестакова продолжает наводить порядок в бюджетной сфере Владивостока. Благодаря этому доходная часть бюджета за последние годы на порядок стала выше и побила рекордные показатели нескольких лет. Это позволяет инвестировать дополнительные средства в социальную сферу, поддерживая население и улучшая качество жизни в городе.

«Совместная работа администрации города и Думы ведется на увеличение доходной части бюджета и на оптимизацию расходов. В этом году мы добились максимальной доходной части и одновременно управления мэрии ведут большую работу, направленную на улучшение качества жизни. Это и многочисленные парки, скверы, благоустройства придомовых территорий, и восстановление сетей теплоснабжения, и асфальтирование дорог», – подчеркнул Евгений Пименов.

Депутат думы Владивостока Евгений Пименов.

Сегодня бюджет города составляет 27,9 миллиарда. В сравнении с прошлым годом рост составил около 5 миллиардов рублей, а за последние шесть лет увеличение наблюдается более чем на 13 миллиардов рублей. Приоритетным направлением реализации бюджета текущего года является социально-культурная сфера. Это содержание школ, детских садов, зарплата и стимулирующие выплаты для учителей, бесплатное питание детей, предоставление жилья детям-сиротам и молодым семьям.

Эксперт также отметил, что мэр знает, какие задачи нужно взять в приоритет. Значительно улучшилось реагирование на жалобы, выстраивается совместная работа с ТОСами, инициативными группами – все нацелено на то, чтобы проблематика шла от жителей, а освоение средств было максимально эффективным.

«Я думаю, что и люди заметили, что принимаемые решения улучшают город, делают его более красивым и комфортным. Конечно, много сложностей, и быстро, как это всегда хочется, преобразования не произойдут. Это огромная работа, и на это нужно время и усилия не только администрации и депутатского корпуса, но и каждого жителя – очень важно беречь, сохранять и ценить все, что делается».

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