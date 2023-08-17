На благоустройство влияет мнение жителей: Елена Пархоменко – о том, как города Приморья приводят в порядок

В крае существует несколько программ по благоустройству. Фото: Правительство Приморского края

В селах и городах Приморья становится все больше современных детских площадок, ухоженных городских скверов, заасфальтированных дворовых проездов, спортивных уличных тренажеров. На месте пустырей возникают парки и общественные пространства, где каждый житель может заняться спортом, мамочки получили площадки для прогулок с детьми, а пенсионеры – места отдыха.

Эти пространства появились или приобрели современный вид благодаря нескольким программам по благоустройству, реализуемым краевым правительством при активной поддержке местных жителей.

О том, что уже сделано для благоустройства и что еще изменится в нашем крае в ближайшие годы, рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

– Благоустройство городов Приморского края набирает обороты, благодаря чему правительство смогло нарастить такой темп?

– На территории края активно реализуются мероприятия по благоустройству территорий, повышается индекс качества городской среды.

Мы понимаем, что сегодня комфортная среда определяет темп развития региона. Это драйвер нашего движения вперед, залог того, что люди не только останутся в Приморье, но и будут переезжать сюда из разных уголков страны. Люди хотят жить в комфортных условиях, и мы должны их создавать.

Для этого в крае идет работа по созданию современных дворовых и общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ее задача – преобразить города и поселки, сделать их комфортнее для людей. Для благоустройства территорий активно привлекаются средства федерального бюджета. По просьбе жителей запущен и реализуется региональный проект «1000 Дворов».

заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. Фото: Правительство Приморского края

– Насколько активное участие в определении объектов для благоустройства принимают жители?

– С каждым годом число благоустроенных мест, которые выбирают сами жители, в крае растет, как и активность людей в выборе объектов для реконструкции, их проектировании и контроле за выполнением работ.

В 2023 году в рамках рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в 2024 году свое мнение выразили более 212 тысяч жителей края, что на 65 тысяч человек больше, чем в прошлом.

Именно опора на мнение граждан дала внушительные результаты в области благоустройства.

– Сколько средств предусмотрено на программы по благоустройству в Приморье в текущем году?

В 2023 году в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» планируется благоустроить 423 объекта в 68 муниципалитетах края: 97 общественных и 326 дворовых территорий.

На эти работы выделено 2 354,56 миллионов рублей, в том числе 1 673,81 миллионов рублей из федерального бюджета.

– Какие программы по благоустройству сегодня реализуются в Приморском крае? Кто контролирует реализацию проектов и какая у них роль?

– В крае за счет краевого и федерального бюджета реализуется сразу несколько программ, известных, наверное, уже всем активным жителям края.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» мы планируем благоустроить 40 территорий в 21 муниципальном образовании – 38 общественных пространств и 2 дворовые территории. На эти работы выделено 537,56 миллиона рублей, 526,81 миллиона из которых получены из федерального бюджета.

Региональный проект «1000 дворов ДФО» поможет благоустроить 130 придомовых территорий в 4 муниципалитетах. 17 дворов обновятся в Артемовском городском округе, 73 – в краевой столице, 15 – в Находке, 25 – в Уссурийском городском округе. Из федерального бюджета на эти цели получено 806 миллионов рублей.

606 миллионов рублей выделят из краевого бюджета на региональный проект «1000 дворов Приморья». Они позволят улучшить 245 территорий в 68 муниципалитетах края – 51 общественное пространство и 194 придомовых участка.

Работы на объектах ведутся в соответствии с условиями муниципальных контрактов и договорами подряда, графиками выполнения работ. Ремонт контролируют заказчики: органы местного самоуправления и управляющие организации с привлечением активных жителей.

В Находке за счет средств краевого бюджета реализуется два проекта по благоустройству в рамках программы социально-экономического развития муниципального образования. 64 миллиона рублей выделены на обустройство сквера «Молодежный» и вторую очередь развития сквера в районе «Камня дружбы породненных городов Находка-Майдзуру».

– В России и на Дальнем Востоке проводятся конкурсы лучших муниципальных проектов благоустройства. Приморье в них участвует?

– Участвует, и очень активно. В этом году два муниципальных проекта из Приморья победили в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благоустройство городского парка культуры и отдыха имени А.М. Борисова в Спасске-Дальнем, и рекреационной зоны русла реки Озерные ключи в Артеме уже началось и завершится в следующем году. На эти цели выделен 191 миллион рублей.

Уже в этом году завершится благоустройство Народного парка в Большом Камне, который победил в V Всероссийском конкурсе. Здесь появятся малые архитектурные формы, кафе, специалисты проведут озеленение.

Еще два проекта из Приморья стали победителями прошедшего в прошлом году I Всероссийского конкурса для субъектов, входящих в состав ДФО. 100 миллионов рублей получил проект по благоустройству общественной территории культурно-исторического парка «Графское» в городе Дальнереченске. В селе Покровка Октябрьского муниципального округа 50 миллионов рублей потратят на благоустройство зоны отдыха «Раздолье». Работы здесь пройдут в 2023-2024 годах

В этом году победителями II Всероссийского конкурса для субъектов, входящих в состав ДФО стали 7 проектов из Приморья, которые получат 650 миллионов рублей.

В городе Большой Камень на эти деньги благоустроят парк культуры и отдыха по улице Андреевка, в Лучегорске – набережную городского водохранилища, в Лесозаводске – парк «Ружино», в Новошахтинске – парк «Юбилейный с прилегающим бульваром. В городе Арсеньеве обустроят общественную территорию «Сквер детский городок «Радость», в селе Владимиро-Александровское реализуют проект «Комплексное благоустройство общественной территории по улице Лазо, 121, сквер «Зазеркальный», а в Кавалерово благоустроят сквер «Слава горнякам».

Кроме вышеназванных, активные жители края могут получить деньги на благоустройство своих территорий по программе грантов для ТОС и на комплексное развитие сельских территорий.

«Все мы знаем, что из хороших дворов создаются хорошие кварталы, из хороших кварталов – хорошие населенные пункты. И что никому, кроме самих жителей неизвестно, что лучше сделать в своем дворе, какую лавочку поставить, где нужно разбить сквер или оборудовать газон» - считает губернатор Приморья Олег Кожемяко

Губернатор отметил, что за последние годы в крае кратно увеличилось количество ТОС. Настоящий всплеск регистраций общественных объединений случился после первого форума «Живем в Приморье. Решаем вместе», который состоялся в мае текущего года.

«Вместе мы благоустроим наше Приморье. Наш край заслуживает этого – быть красивым и комфортным», – заявил глава региона.

– Какие перспективы попасть в ту или иную программу или проект у сел, поселков и небольших городов?

– Малые поселения могут участвовать в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для населенных пунктов Дальневосточного федерального округа с численностью населения до 250 тысяч человек, в том числе не имеющих статус города. Есть три категории участников этого конкурса: малые города с населением от 70 до 250 тысяч человек, малые города, городские и сельские поселения с населением от 10 до 70 тысяч человек, и они же с численность до 10 тысяч человек.

Кроме того, в рамках регионального проекта «1000 дворов Приморья» субсидии предоставляются бюджетам городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше 1000 человек.

– Подрядные организации, выполняющие благоустройство, стали работать лучше?

– Перед подрядчиками ставится задача сдать объект в срок и сделать его качественно. Уже сейчас можно сказать, что подход у компаний стал более ответственным, меньше стало срывов по срокам, повысилось качество работ. Хотя, с некоторыми подрядчиками приходится вести претензионную работу и расторгать контракты из-за допущенных ими нарушений.

– Что даст региону прошедший на острове Русский в июле этого года Форум малых городов?

– 24 июля 2023 года во Владивостоке прошел Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», в рамках которого проведена деловая и выставочная программа «Малые города: будущее большой страны». Она включала панельные дискуссии и пленарную сессию, посвященную проблематике развития малых городов. В мероприятии участвовали больше тысячи человек.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды стал очень хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений

Улучшение жизни в малых городах и исторических поселениях является стратегическим приоритетом для государства. Необходимо обеспечить удобные, современные условия для проживания людей, чтобы они не уезжали из родных мест, а оставались там работать и создавать семьи.

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