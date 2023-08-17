Суд признал жительницу Камчатки виновной в несчастном случае с обварившемся в бассейне ребенком

Кадры с места происшествия. Фото: прокуратура Камчатского края

История с обварившимся в бассейне на Камчатке ребенком подошла к логическому завершению. Мировым судьей Мильковского судебного района в январе текущего года постановлен приговор в отношении 31-летней жительницы села Эссо. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда по неосторожности. Однако в законную силу приговор не вступил, так как женщина обжаловала приговор. Справедливость все же восторжествовала. Теперь она должна выплатить семье пострадавшего мальчика миллион рублей, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Все произошло еще в июне 2022 года. Тогда семья из Москвы прилетела на Камчатку. Остановились они в селе Эссо, что в Быстринском районе края. Внимание родителей привлек рекламный баннер, который зазывал в гостиничный комплекс. Местный житель, который сопровождал москвичей в поездке, порекомендовал съездить туда отдохнуть.

На территорию частного домовладения туристы прошли свободно. Пока мама с папой искали администратора, 12-летний мальчик заинтересовался бассейном. Его на тот момент только-только наполнили термальной водой, температура которой составляла примерно +70°С. Ребенок, даже не подозревая об опасности, прыгнул в воду. Купание обернулось настоящей бедой: подросток получил обширные термические ожоги тела и лица 2-3 степени.

Рядом с бассейном, наполненным кипятком, не было никаких ограждений или табличек, которые бы указывали о временном запрете купания. Естественно, что мальчик даже и представить себе не мог, каким кошмаром обернется этот поступок. Нырнул, не проверив перед этим воду.

Домовладение, кстати, принадлежит матери подсудимой. Но под уголовную ответственность попала не она, а ее 31-летняя дочь. Почему? В таком случае, как уточнили в Следкоме, вся ответственность за подобные происшествия целиком и полностью ложится на того, кто живет на территории.

«По результатам рассмотрения материалов дела, подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, а также удовлетворены требования потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму один миллион рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Женщина свою вину не признала и обратилась с апелляцией, которую Мильковский районный суд не удовлетворил. Не согласившись, адвокат осужденной обжаловал судебные акты в кассационную инстанцию об их отмене и оправдании подзащитной.

«Доводы мотивированы тем, что место происшествия не подпадает под понятие гостиницы, а бассейн является домашним, в связи с чем правила оказания гостиничных услуг на нее не распространяются, также обратил внимание на то, что родители ребенка оставили его без присмотра, а произошедшее является несчастным случаем», – такие аргументы привел адвокат.

Окончательное решение уже выносили во Владивостоке, Девятый кассационный суд общей юрисдикции проверив доводы адвоката, с учетом мнения прокурора, наличия неопровержимых доказательств виновности осужденного, не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Приговор вступил в законную силу.

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