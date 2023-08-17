Восстановление дорог во Владивостоке продолжится после прекращения дождей

После ливней на дорогах города образовались ямы. Фото: Администрация Владивостока

Дорожные службы Владивостока в ночь на 16 августа начали ремонт ям, которые образовались после прошедших ливней. Работы велись на перекрестке Днепровской и Анны Щетининой и на Маковского, сообщила пресс-служба приморской столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На въезде в Снеговую падь специалисты снимали старый поврежденный асфальт. Под укладку нового слоя дорожного покрытия здесь успели подготовить участок площадью 1650 квадратных метров.

На улице Маковского сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» до начала новых осадков успели заасфальтировать часть ранее подготовленных участков. В «карты» уложили 7 тонн асфальта.

Работы по восстановлению асфальтового покрытия на этих и других улицах продолжатся после прекращения дождей.

Работы ведутся в Снеговой Пади, на Маковского и других улицах приморской столицы. Фото: Администрация Владивостока

В ближайших планах дорожников, помимо ремонта вышеназванных улиц, устранение ям и неровностей на Некрасовском путепроводе, Змеинке от пересечения Окатовой и Адмирала Макарова до остановки «Воронежская», Борисенко, Военном Шоссе, Иртышской, Волгоградской, Главной, Выселковой, Карской, Фадеева, Днепровской, Русской, Авроровской и других участках.

Ремонт трасс в городе контролируют общественные наблюдатели, которые два раза в месяц выезжают с инспекцией на разные участки. 16 августа они вместе с сотрудниками городского управления дорог и подрядных организаций, проинспектировали работы на улицах Толстого и Калинина.

В ближайшее время дорожники приступят к ремонту на Борисенко, Военном Шоссе, Иртышской. Фото: Администрация Владивостока

На Толстого, ремонт которой ведется по проекту «Безопасные и качественные дороги», работы почти завершены и сейчас идет приемка их результатов. Общественники здесь обратили внимание на поврежденный тротуар. Специалисты пояснили, что в пешеходной зоне ведется внеплановая перекладка линии электроснабжения, питающей район с населением около 10 тысяч человек. На ней ранее произошла авария и, чтобы избежать ее повторения, сеть решили заменить полностью.

Улицу Калинина комплексно ремонтируют в два этапа. Благоустройство ее на средства проекта «Безопасные и качественные дороги» началось в прошлом году и продолжилось в текущем. Здесь на участке от остановки «Чайка» до «Мальцевской» заменили ливневую канализацию, укрепили подпорные стены, отремонтировали тротуары, проезжую часть в два слоя укрыли новым асфальтом. Наблюдатели отметили незначительные недоработки в восстановлении благоустройства, которые оперативно исправит подрядная организация, ведущая ремонт этого участка.

За ходом работ следят общественные наблюдатели. Фото: Администрация Владивостока

«Общественники контролируют реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и ремонт основных дорог и магистралей, который проводится за счёт городского бюджета и субсидий правительства края, выделяемых по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Очень важно, что проверяющие участвуют в проверках на всех этапах. Это помогает пристально следить за каждым из видов выполняемых работ, своевременно делать замечания, а подрядчикам – оперативно устранять выявленные недочёты», – отметили специалисты управления дорог администрации Владивостока.

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