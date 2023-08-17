«Не трогай мою лодку»: на Камчатке медвежонок чуть не угнал транспорт у туриста

Медведи часто выходят на берег этой бухты. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке люди в очередной раз близко пообщались с медведями. В бухте Моржовой, которая находится в Елизовском районе, медвежья семья из самки и двух малышей вышла к группе каякеров, совершавших поход с одной из туристических компаний. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

На видео, выложенном каякерами, медвежья семья обстоятельно обследует лежащие на берегу лодки, а смеющийся оператор пытается убедить их не трогать имущество и не забирать его лодку. Косолапые, не обращая никакого внимания на человека, завершают «досмотр» и, не найдя ничего интересного, уходят по своим делам.

«У меня в лодку каякер залез!», - комментирует со смехом автор видео, когда один из медвежат забирается в туристическое судно. Видимо, поняв, что с управлением лодкой он не справится, косолапый быстро выбрался и утопал за матерью с братом.

Туристы сообщили, что медведи, люди и имущество в результате встречи не пострадали.

Бухта Моржовая известна тем, что на ее берега в поисках рыбы и морепродуктов часто выходят медведи. Также здесь обитает большое количество сивучей.

Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края ранее сообщала, что на полуострове обитает около 24,5 тысячи медведей.

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