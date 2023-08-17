Niletto исполнит свои хиты для гостей праздника в дальневосточной столице. Фото: Даниил ОПАРИН

Сюрприз для юных жителей Владивостока и их родителей подготовили администрация города, правительство края и российское молодежное содружество «Движение Первых». В честь начала нового учебного для ребят выступит популярный российский исполнитель. Niletto исполнит свои хиты на центральной площади города, концерт будет бесплатный, единственное, нужно заранее зарегистрироваться.

2 сентября в дальневосточной столице пройдет праздник-фестиваль «Время быть первым». День знаний юные жители и гости города отметят с размахом. Развлекательные и образовательные мероприятия намечены сразу на трех площадках в центре. Здесь организуют открытую читальню, выставку проектов и творческие мастер-классы. На Корабельной набережной для первоклашек пройдет «Забег первых», дети постарше пройдут полосу препятствий «Путь первых». Так что юных жителей Приморья ждут увлекательные выходные в сентябре. Гостей ждут вокальные и танцевальные баттлы. Хедлайнером фестиваля станет певец Niletto, известный многим по песням «Любимка» и «Если тебе будет грустно». Посетитель праздник в честь Дня знаний все желающие смогут абсолютно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф. Взрослых, кстати, тоже приглашают.

На Корабельной набережной 2 сентября для первоклашек пройдет «Забег первых», дети постарше пройдут полосу препятствий «Путь первых». А 3 сентября в рамках фестиваля на площади Борцов революции состоятся мастер-классы от спортивных федераций. Ребята смогут познакомиться с различными дисциплинами и записаться в понравившуюся секцию.

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