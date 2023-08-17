Во Владивостоке появится еще одно красивое общественное пространство

В этом году в сквере уложат новую гранитную брусчатку и проведут озеленение. Фото: Администрация Владивостока

Как приятно пройтись после работы по облагороженному парку или аллее, да и вообще здорово, когда рядом с домом есть уютное пространство. Таких вот красивых местечек становится все больше в приморской столице. Например, 17 августа в городе приступили к ремонту общественной территории в районе Черемуховой, 8. Там сейчас в порядок приводят сквер, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Специалисты уже выполнили все запланированные работы по обрезке деревьев и теперь приступили к новым задачам. В ближайшие дни они будут заниматься демонтажем старого покрытия и планировкой территории.

«В этом году в сквере уложат новую гранитную брусчатку и проведут озеленение. В следующем планируется также установить новые лавочки. Для этого заранее подготовят территорию», – уточнили в МКУ «Зеленый Владивосток».

Постепенно преображается еще одно излюбленное место отдыха приморцев – парк Минного городка. Парк почти с 40-летней историей модернизируют, и в этом участвуют не только власти, но и бизнес. Так, подарок городу преподнесла компания «Рекорд», за счет средств которой у первого озера оборудовали причал из лиственницы, амфитеатр и новые лестницы. Теперь отдыхающие здесь смогут любоваться пейзажами, заниматься йогой или судомоделированием – место вполне себе удобное.

Отметим, что сейчас во Владивостоке также идет ремонт общественной территории около памятника академику Игорю Тамму на улице Суханова. По национальному проекту «Жилье и городская среда» ремонтируют территорию у озера на Сафонова, парки в Снеговой Пади и на сопке Орлиное Гнездо, завершен ремонт парка имени Сергея Лазо на Санаторной. Также по региональной программе губернатора Приморского края Олега Кожемяко «1000 дворов» ремонтируют скверы около Ильичева, 3 и Лермонтова, 81.

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