Протягивая руку помощи: как в Приморье поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья

Программы по реабилитации действуют в Приморье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Организация в регионе комплексной реабилитации и реабилитация для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО» – тема доклада министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой. В обсуждении медико-социального восстановления приняли участие представители органов власти, медицинское сообщество региона, общественные деятели. Подробнее о планах Приморья в области реабилитации – в материале «КП– Владивосток».

На заседании обсудили важные вопросы по реабилитации. Фото: Кристина Холоша.

– Расскажите подробнее о реабилитации людей с ограниченными возможностями в Приморье?

– Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов – оптимальное для каждого человека сочетание мер, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в целях социальной адаптации инвалида, в том числе достижение им материальной зависимости и интеграции в общество.

Федеральная служба разработала подходы к медико-социальной экспертизе. Эти рекомендации дошли к нам только 11-го августа. Ты читаешь их как настольную книгу, потому что на многое открываются глаза, понимаешь, как делать. Само понятие «комплексной реабилитации» не было закреплено раннее в документах, закон об этом планирует принять Государственная Дума.

– Какая существует потребность жителей Приморского края в услугах реабилитации?

– В Приморском крае проживает 103 713 инвалидов, среди которых 6643 –ребенка, 5167 – колясочников, 1756 – использующих протезы, 4929 – с нарушениями зрения или слуха, 9820 – осуществляют трудовую деятельность (мужчины в возрасте 18-62 лет, женщины в возрасте 18-57 лет). Статистика по послевоенным случаям тоже есть. Как правило, это молодые люди от 20 до 45 лет. Это тот возраст, где жизненный потенциал еще очень велик, и особенно нужно помогать им вернуться к полноценной жизни.

– Какие меры поддержки людей с ограниченными возможностями сейчас может предложить регион?

– Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПРА) включает в себя расходы на протезные или ортопедические изделия. Однако есть проблема: человек, получив ИПРА, не понимает, что ему делать. После окончания стационарного лечения пациенты выписываются из больницы и могут обратиться в медицинское учреждение по прописке для дальнейшей реабилитации. Но чаще всего этого не делают. Сейчас нет такого учреждения, которое могло бы предложить реабилитацию по всем пунктам сразу: спорт, культура, социальное обслуживание, области охраны здоровья, занятости, фонд социального страхования. Мы стараемся это сделать на базе нашего Приморского центра социального обслуживания населения. На Иртышской работает дневное отделение, пробуем также в Уссурийске. Люди не понимают, что они могут воспользоваться ИПРА, а не махать на свое здоровье рукой. Нам необходимо выстроить связь с такой категорией граждан.

– Достаточно ли только физического восстановления?

– Дальше инвалидам нужна психологическая, социально-бытовая помощь. Мы делаем упор на занятия физкультурой и спортом, так как это может вдохнуть в жизнь. Где-то помогает профориентация, прохождение дополнительного обучения, чтобы человек мог комфортно изменить сферу деятельности.

– Какие планы на развитие восстановительной системы в Приморье?

– Приморский край стал участником программы комплексной реабилитации и абилитации. В этом году у нас есть средства на приобретение высокотехнологического оборудования. Также заложен бюджет на создание информационной системы, чтобы загрузить в базу данных людей, которым реабилитация необходима. Постараемся реализовать это с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Министра труда и соцполитики Приморья Светлана Красицкая. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Как в идеале должен выглядеть комплекс лечения?

– Комплекс в одной организации: медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, протезирование и ортезирование, слухопротезирование, профессиональная реабилитация и абилитация, профориентация, содействие в получении образования, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация, социальная, педагогическая, психологическая, культурная, физическая адаптация, ранняя помощь детям и их семьям.

– Как помогают детям-инвалидам на ранней стадии?

– В 2017 году на базе двух учреждений были открыты кабинеты раннего вмешательства, в Артеме и Владивостоке. С 2018 работают Службы ранней помощи семьям с детьми, имеющими отклонения в развитии в Арсеньеве и Владивостоке, с этого года – в Находке, Лесозаводске. В 2022 году реализована национальная социальная инициатива «Предоставление услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными условиями здоровья их семьям» (Арсеньевский городской округ). Специалисты обслужили 630 семей, разработали 500 индивидуальных программ ранней помощи, 127 семей находились на пролонгированном консультировании, у 98% детей произошли значительный улучшения функциональных возможностей, 424 ребенка по результатам лечения поступили в дошкольные учреждения Приморского края.

Наша опорная точка здесь – ресурсный центр оказания ранней помощи «Ласточка». Всегда можно узнать дополнительную информацию на их сайте.

– Планируется ли в Приморье создание единого центра реабилитации?

– Мы хорошо изучили опыт Тульской области. С 1997 года там открыто федеральное госучреждение «Республиканская учебная тренировочная база «Ока» город Алексин», с 2005 года он работает как Российский центр паралимпийского спорта. В центре проходят соревнования, чемпионаты, Первенства России, мастер-классы, конференции. И, конечно, есть реабилитационный центр. Изучая опыт других регионов, соблюдая интересы Приморского края, мы работаем и надеемся, что такой центр появится и у нас.

– Можно ли людям с особенностями здоровья пройти реабилитацию в санатории?

– Мы выдаем сертификаты на санаторно-курортное лечение. Номинал может доходить до 73 тысяч, человек самостоятельно выбирает, в какой санаторий поехать. С представителями санаторно-курортных организаций мы обсудили возможности реабилитации. Для них сейчас это сложно: нужна лицензия, специальное оборудование. Не все территории оборудованы для людей с ограниченными особенностями здоровья. Но интерес к теме есть, работа ведется. Следим за результатами.

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