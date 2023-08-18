«Привезли книги и теплоту сердец»: книжный поезд приехал во Владивосток

Поезд с нетерпением дожидались около полутора сотен человек. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Поезд «Книжной экспедиции» с писателями, издателями, блогерами, который выехал из Санкт-Петербурга 3 августа, прибыл во Владивосток 18 августа. Его с нетерпением дожидались около полутора сотен человек – простые жители и гости приморской столицы, представители администрации и правительства, журналисты. Подробности о встрече литераторов – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прибывших гостей на перроне железнодорожного вокзала Владивостока встретили и поприветствовали зампред правительства края Елена Бронникова, заместитель мэра приморской столицы Дарья Стегний и председатель городской думы Андрей Брик.

Встретили поезд выступлением оркестра. Фото: Юрий ГАФАРОВ

«Я благодарю литераторов за то, что они приехали в наш город. Уверена, что «Книжные маяки» станут значимым событием не только для Владивостока, но и для всего Приморского края и России. Пусть память об этом событии сохранится на долгие годы, а книги останутся всегда верными друзьями», – сказала в своем приветственном слове Елена Бронникова.

Зампред правительства края Елена Бронникова. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Дарья Стегний отметила, что в ближайшие три дня у жителей и гостей дальневосточной столицы будет возможность обсудить с писателями книжные новинки:

«Мы обсудим, что нужно и интересно читать, что можно посоветовать нашим детям, нашей молодежи. Я надеюсь, что у вас будет возможность не только поработать и содержательно пообщаться, но и посмотреть на наш солнечный, летний и гостеприимный город, искупаться в Японском море и получить самые приятные впечатления от пребывания здесь».

Заместитель мэра приморской столицы Дарья Стегний. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Председатель городской думы Владивостока Андрей Брик отметил роль книги, как инструмента не только культурно-просветительского, но и воспитательного. Благодаря ей человек может найти ответы на многие вопросы, а также она связывает поколения людей.

«Те, кто занимается книгоиздательством, пишет книги или стихи – удивительные люди. Я очень рад, что именно во Владивосток приехало такое уважаемое сообщество писателей, искусствоведов, издателей. Я благодарен им, что они проехали через всю Россию, чтобы рассказать о своих проектах», – добавил Андрей Брик.

Председатель городской думы Андрей Брик. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Организатор фестиваля, издатель Денис Котов в ответном слове рассказал, что книжники всей страны в 2023 году решили провести проект, чтобы побудить 80% россиян читать больше 12 книг в год или больше.

«В этом пути, который стартовал из Мурманска на автомобилях и из Санкт-Петербурга на поезде, мы проехали десятки регионов России и везде нас встречали душевно и библиотекари, и писатели, и читатели. В Приморский край мы привезли не только книги, но и теплоту сердец, огромное количество пожеланий», – рассказал издатель.

Писатели пробудут в городе три дня. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Он также принес от имени всех участников экспедиции соболезнования жителям Приморского края, пострадавшим от паводка.

«Как деятели культуры, мы будем вдохновлять, возвращать внутреннюю энергию и силу духа, наполнять регион смыслами, чтобы все жители могли почувствовать единство и быстро справиться со сложной ситуацией. Книги – это то, что лежит в основе нашей культуры, русского языка, того единства, что есть в нашей стране», – сказал Денис Котов.

Жители и гости Владивостока с радостью встретили поезд и писателей. Фото: Юрий ГАФАРОВ

К жителям Владивостока обратился и известный фантаст, писатель Сергей Лукьяненко, который тоже принимает участие в экспедиции:

«У меня ощущение, что я отсюда и не уезжал. Я бываю во Владивостоке два-три раза в год. Это означает, что я вас люблю и чувствую себя здесь, как дома. Мне удивительно нравится ваш чудесный город и живущие в нем люди. Будем встречаться снова».

Фестиваль «Книжные маяки Владивостока» продлится три дня. В это время пройдут встречи с писателями, круглые столы, мастер-классы, прогулки с читателями и другие интересные мероприятия.

Официально фестиваль откроется 18 августа, в 14:00 часов, в большом зале краевой Филармонии на Светланской, 13.

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