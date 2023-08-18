«Увеличить до предельного максимума»: Мэр Владивостока дал важные поручения по строительству школы

Школы должны достроить до конца 2023 года. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В столице Приморья продолжается строительство муниципального образовательного учреждения на Патрокле. Школа в новом активно развивающемся микрорайоне очень нужна, поэтому и внимание к объекту крайне пристальное. Как со стороны властей, так и со стороны местных жителей, которые с нетерпением ждут, когда завершится стройка. Кстати, для ускорения процесса работы на площадке теперь ведутся в две смены, однако во второй – необходимо увеличить состав бригад.

Ход строительства лично оценил глава Владивостока. Константин Шестаков сделал ряд важных замечаний представителям подрядной организации. Мэр отметил, что для соблюдения сроков, предусмотренных контрактом, нужно увеличить число людей на стройплощадке до предельного максимума.

Количество задействованных работников необходимо увеличить. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

«Эти требования должны строго соблюдаться, чтобы вовремя сдать объект. В противном случае за неисполнение обязательств мы будем вынуждены расторгнуть контракт с подрядной организацией», – констатировал Константин Шестаков.

Константин Владимирович высказал ряд замечаний. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Помимо этого, глава города обратил внимание на то, что со стройплощадки не организован вывоз мусора, впрочем, уборка не налажена на самой территории и прилегающей зоне. Эти замечания подрядчику – ООО «Группа компаний «Альянс» тоже предстоит устранить. Из-за нарушений за все время строительства компания получила штрафы более чем на 36 миллионов рублей.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», новая современная школа сможет принять 1275 учеников. Ее возводят по нацпроекту «Образование». В учреждении и на территории будет все необходимое для комфортного размещения и плодотворного обучения ребят. По проекту в здании оборудуют бассейн, спортзал, библиотеку и даже кинотеатр, кровля будет эксплуатируемой.

Стоит отметить, что возведение важного социального объекта помимо администрации города курирует правительство края. Более того, за ходом работ ежедневно следит министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий. По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко строительство должно завершиться до конца года.

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