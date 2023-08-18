У нас очень большая динамика роста: министр строительства Приморья о том, как обстоят дела в одной из перспективнейших сфер региона

В Приморье реализуется программа «Арендное жилье». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый регион уникален своей архитектурой, особенностями ландшафта и местоположением. В Приморском крае проводят большую работу, для того, чтобы создать важную инфраструктуру в нашем прекрасном регионе. Все крутится вокруг сферы строительства, какие перспективы есть я края в этом направлении, рассказал министр строительства Приморья Виталий Блоцкий.

– В Приморском крае сохраняется устойчивая тенденция к увеличению жилищного строительства. С чем это связано?

– Увеличение жилищного строительства связано с четко поставленными губернатором Приморского края Олегом Кожемяко задачами и с контролем их исполнения. Следующий фактор – это максимальная открытость для общей работы со всеми строителями и производителями строительных материалов. Такую работу мы проводим практически круглосуточно. Также мы работаем с главами муниципалитетов и с их специалистами. Все это направлено на то, чтобы потребности и нужды граждан Приморского края, связанные со строительной отраслью, отрабатывались в максимально короткие сроки.

В крае 49 застройщиков, с каждым из них мы взаимодействуем и отрабатываем вопросы, которые идут со стороны строителей. Таким образом, мы резко увеличили и качество, и ход выполнения строительно-монтажных работ при возведении жилья.

– Как на динамику строительства влияют программы государственной поддержки?

– В последние несколько лет государство приняло множество программ поддержки. Например, инфраструктурные бюджетные кредиты позволяют строить новые инженерные сети. На 2022-2023 годы мы получили со стороны государства кредит на сумму более девяти миллиардов рублей для реализации 11 огромных проектов.

Три миллиарда рублей из бюджетного кредитования направлено только на реконструкцию ливневой канализации в Большом Камне. Это 48,3 километра реконструкции и строительства в самом городе. Предусмотренные средства позволят не только построить новую инженерную инфраструктуру, но и реконструировать существующую. Одна только реконструкция до 2030 года увеличит объем жилищного строительства сразу на один миллион квадратных метров. Это один из механизмов, который позволяет решать нам такого рода вопросы.

Огромным направлением работы является и большое количество ипотечных кредитов. Приморье – лидер выдачи ипотечных продуктов. Приморцам выдано более 21 тысячи займов на 96 миллиардов рублей, что тоже способствует строительному росту не только в квадратных метрах, но и в качестве реализации. Это самое главное направление, которое мы отрабатываем на сегодняшний день.

министр строительства Приморья Виталий Блоцкий. Фото: Находкинский городской округ.

– В Приморье реализуется программа «Арендное жилье». Какова ее цель? Кто может стать участником программы?

– Программа «Арендное жилье», которая сформирована под руководством Губернатора Приморского края, Председателя Правительства Приморского края и минстроя региона, очень значима для региона. Ее реализацией занимается Корпорация развития жилищного строительства. На эти цели организации направлено 12,8 миллиарда рублей, где 10 миллиардов – краевой бюджет и 2 миллиарда – федеральный.

В период с 2021 по 2022 год мы построили 1491 квартиру, а это 73 тысячи метров арендного жилья. На сегодняшний день в строительстве, проектировании и в закладке арендного жилья находятся еще 2078 квартир, а это дополнительно 13 тысяч метров жилья, из которых 1696 уже построено. Арендные дома располагаются во Владивостоке, Уссурийске, Находке и не только. Например, в Большом Камне выделен целый микрорайон арендного жилья для специалистов судостроительного комплекса «Звезда», это 756 квартир.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее об условиях программы.

Важнейшее условие – это 50% стоимости аренды жилья от средней стоимости в муниципалитете или городе. «Арендным жильем» могут воспользоваться госслужащие, медработники, учителя, силовики, работники оборонно-промышленных предприятий – всего 21 категория граждан. Перечень постоянно расширяется. Люди также имеют право заключить договор с работодателем, чтобы еще уменьшить стоимость аренды или вообще свести ее к нулю.

Кроме того, жители края имеют право выкупить арендную квартиру по программе «Доступная ипотека» после трех месяцев проживания в ней. Такие гуманные условия позволяют привлекать большее количество молодых специалистов в ту или иную сферу развития Приморского края.

– Строительная сфера напрямую зависит от инфляции: растут цены на материалы. Как это влияет на цену квадрата? Можно ли предотвратить подорожание?

– К сожалению, строительная сфера действительно зависит от инфляции. Государственные механизмы и контроль стоимости строительных материалов в любом случае сдерживает удорожание цены квадратного метра. На момент подписания контракта и получения подрядчиком авансирования с нашей стороны поступает требование на заблаговременное приобретение материалов и оборудования, для того чтобы подрядчик из аванса начинал приобретать весь необходимый объем арматуры, несущих металлических конструкций, оборудования.

Таким образом предотвращается увеличение сметной стоимости объекта на момент окончания его строительства. Это касается не только жилищного строительства, но и объектов социального назначения: школ, детских садов, больниц.

– Какие перспективы роста строительной отрасли региона на следующий год?

– У нас очень большая динамика роста по вводу жилья, начиная с 2020 года плановое значение было 585 тысяч квадратных метров, а мы ввели 650 тысяч метров жилья. В 2021 году мы увеличили показатель до 800 тысяч, а ввели – 885 тысяч квадратных метров. В 2022 году мы побили рекорд и плановое значение в один миллион квадратов, а реализовали один миллион 43 тысячи метров жилья. В этом году мы планируем в обязательном порядке построить один миллион 100 тысяч метров жилья.

Наш показатель на 2024 год остается тем же: один миллион 100 тысяч квадратных метров. Это обусловлено тем, что мы должны подготовить инженерную инфраструктуру, без которой невозможно строить жилье. Если мы не делаем сети – у нас не будет ни жилья, ни детских садов, ни школ, поэтому нужна производственная пауза, которая позволит достичь производственных результатов.

В 2025 году наш показатель составит один миллион 300 тысяч квадратных метров, в 2026 – один миллион 500 тысяч, в 2027 – один миллион 800 тысяч квадратных метров жилья. По тем распоряжениям и задачам, которые ставит нам Губернатор, к 2030 году мы должны выйти на объем строительства не менее двух миллионов метров жилья. У нас есть четкое понимание, что мы это обязательно сделаем. На 1 августа 2023 объем введенного жилья составляет уже 677 тысяч квадратных метров.

– Какие новые полезные объекты появятся в крае?

На сегодняшний день активные работы идут по возведению детских садов и школ. Министерство строительства уже занимается реализацией проекта по возведению школы на улице Чичерина в Уссурийске на 1100 мест, школы в Снеговой Пади во Владивостоке, куда смогут пойти 1000 ребят, мы также готовим участок под строительство школы для 1500 детей в Надеждинском районе.

В крае также возводятся объекты физической культуры, например, заканчивается строительство ледового катка и ФОКа в Находке. Активно продолжаются работы в Кавалерово по строительству ледового катка. В прошлом году построена гребная база для олимпийской сборной России в Партизанске.

Правительство Приморья и Российской Федерации проводят большую и комплексную работу, для того чтобы мы могли создать огромную жизненно важную инфраструктуру в нашем самом красивом Приморском крае

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