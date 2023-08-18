Приморье и провинция Цзилинь будут совместно развивать пункты пропуска

Начиная с Харбинской ярмарки, были возобновлены регулярные встречи между Приморьем и Китаем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поворот на Восток превратил Приморье в один из важнейших транспортно-логистических регионов России. Край обладает наиболее выгодным географическим положением для транспортировки грузов из России в страны АТР, развитой дорожной, складской и портовой инфраструктурой. Начиная с Харбинской ярмарки, были возобновлены регулярные встречи между регионом и Китаем.

«На всех площадках Приморский край выдвигал прежде всего инициативы в области совершенствования транспортной логистики», – отметил губернатор Олег Кожемяко.

Не случайно с этого года даже товары из Северо-Восточного Китая в южные провинции этой страны пошли через территорию Приморья. С 2020 года в список перевалочных портов для трансграничной перевозки продукции для внутренней торговли в провинции Цзилинь включили пункт пропуска Краскино и порт Славянка, в этом году к ним присоединился порт Владивостока.

Активное взаимодействие и налаженные связи со странами АТР дали толчок развитию экономики края. В конце июля на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным губернатор Олег Кожемяко сообщил, что в 2022 году валовый региональный продукт Приморья вырос сразу на 15% – с 1,3 до 1,5 миллиарда рублей, на 30% увеличился оборот транспортно-логистических компаний, товарооборот грузовых портов достиг 149 миллионов тонн. В 2023 году ожидается рост валового регионального продукта еще на 6%.

Правительство края прилагает значительные усилия для увеличения пропускной способности трансграничной транспортной инфраструктуры. По словам Олега Кожемяко, совместная работа властей, бизнеса и РЖД уже в 2024 году позволит увеличить объемы провозимых по Транссибу грузов до 130 миллионов тонн. В регионе строят транспортно-логистические центры, связанные с морскими портами, увеличивается пропускная способность автомобильных дорог.

«Развитие портов и сухопутных пограничных переходов в Приморском крае позволит к 2030 году нарастить экспортную грузовую базу до 300 миллионов тонн», – отметил губернатор.

Особое внимание уделяется реконструкции сухопутных пограничных пунктов пропуска.

Уже в этом году планируется завершить ремонт пунктов пропуска Марково и Пограничный, связывающих Приморье с провинцией Хэйлунцзян, что позволит повысить пропускную способность первого до 150 автомобилей в сутки, а второго – до 1300 машин.

Особое внимание уделяется реконструкции сухопутных пограничных пунктов пропуска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведутся и работы на пункте пропуска Краскино, связывающего наш край с провинцией Цзилинь. После завершения модернизации в 2024 году его пропускная способность возрастет до 750 машин в сутки. Сейчас он обеспечивает ежедневное прохождение 110 автомобилей, причем упор сделан на грузовики. Этого удалось добиться созданием дополнительной полосы на подъездной трассе и оптимизацией схемы движения. Фуры пропускают по пассажирским полосам, когда на них отсутствуют автобусы, ввели реверсивное движение.

Сейчас работа по развитию пунктов пропуска и транспортной приграничной инфраструктуры выходит на новый уровень – готова помочь китайская сторона.

В начале августа состоялась встреча делегаций Приморского края и провинции Цзилинь, на которой специалисты обсудили сотрудничество и взаимодействие по увеличению грузооборота между странами, строительства новых дорог и модернизации приграничных пунктов пропуска.

«Приморский край и провинцию Цзилинь связывают два пункта пропуска: автомобильный «Краскино-Хуньчунь» и железнодорожный «Махалино-Хуньчунь». Это – две артерии, которые позволяют нам обмениваться грузами, товарами, а через автомобильный пункт – еще и пассажирами», – сказал во время встречи руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Начальник канцелярии пунктов пропуска китайской провинции Цзилинь Пан Хунту в своем выступлении отметил высокие темпы и позитивную динамику сотрудничества между регионами.

«Мы добились больших успехов в рамках нашего сотрудничества и на автомобильном, и на железнодорожном пунктах пропуска. Автомобильный пункт «Краскино-Хуньчунь» функционировал даже во время пандемии. За год объем перевозимых грузов увеличился с 3 миллионов тонн до 3,6 миллиона тонн. И мы рады сегодня встретиться и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества», – сказал он.

Ранее глава региона Олег Кожемяко обсудил вопросы развития сотрудничества в области грузоперевозок и модернизации приграничной инфраструктуры с соседними провинциями Китая на 32-й Харбинской международной выставке-ярмарке.

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