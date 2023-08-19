«Люди приходят на костылях, а уходят своими ногами»: на каком этапе находится медицинская реабилитация в Приморском крае

Реабилитация помогает быстрее восстановиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения края Анастасия Худченко – выступила с докладом на круглом столе Законодательного собрания. Главной темой мероприятия стала организация медицинско-социальной реабилитации на территории города Владивостока и других районах дальневосточного региона для людей с ограниченным функционалом конечностей, с тяжелыми последствиями болезней, а также для детей-инвалидов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты обсудили организацию медицинско-социальной реабилитации. Фото: Кристина Холоша.

– На каком этапе развития находится медицинская реабилитация в Приморском крае?

– Реабилитация, как профиль медицинской помощи, довольна юна в Российской Федерации. Она появилась в 2012 году. Методология, конечно, применялась и раньше. Были и больницы оздоровительного лечения: физиотерапевтические, лфк, массаж, но это было разрознено. Само понятие медицинской реабилитации, лицензированного вида помощи, появилось относительно недавно. На сегодняшний день вопрос законодательно урегулирован. Мы работаем уже с третьей редакцией порядка организации реабилитации у взрослых, со второй – у детей. Кроме того, в этом году появился порядок организации реабилитации на дому, чего раньше не было. В Приморском крае есть свой нормативный акт, он регулирует особенности региональной реабилитации. Также мы реализуем программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Приморском крае» Федерального проекта с прошлого года.

– Где оказывается медицинская реабилитация в Приморском крае на разных этапах?

– Она делится на три этапа. Первый – самый острый. Реабилитация начинается одновременно с проведением лечения по основному заболеванию. Как правило, еще с момента нахождения пациента в отделении реанимации. В Приморском крае такие возможности есть в Дальнегорской, Дальнереченской, Находкинской, Партизанской, Арсеньевской, Спасской, Артемовской, Уссурийской городских больницах, в Надеждинской центральной районной больнице, и в учреждениях города Владивостока. Также работает Центр специализированных видов помощи, если речь идет о детях.

Второй этап реабилитации начинается, когда человек выходит из острого состояния, восстанавливается после травмы, операции, сердечно-сосудистой проблемы. Помощь оказывается в условиях стационара, когда пациент еще нуждается в круглосуточном врачебном наблюдении. Лицензировано оснащены и работают на сегодняшний день отделения реабилитации в формате круглосуточного стационара: Спасской, Дальнегорской, Находкинской, Арсеньевской, Уссурийской городских больницах и в опорных отделениях (Владивостокская клиническая больница №1) – учреждениях города Владивостока. Госпиталь ветеранов воин – единственно медицинское учреждение, подвластное министерству здравоохранения, которое может принимать на реабилитацию военных.

Третий этап проводится в поликлиниках, в амбулаторных условиях или дневном стационаре. Пациент может самостоятельно передвигаться, уже не нуждается в круглосуточном медицинском наблюдении, продолжает путь к восстановлению. Как вы видите, география и объемы медицинской реабилитации, которые на сегодняшний день могут оказывать учреждения федеральной системы, достаточно широки.

Анастасия Худченко ответила на актуальные вопросы о здравоохранении. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– О каких объемах помощи идет речь?

– За период январь – июль 2023 года оказываемая амбулаторно-поликлинической помощь превысила количество прогнозируемых случаев. У нас за семь месяцев должно быть примерно 60 процентов исполнения реабилитаций, однако 77 % объемов уже исполнено. Мы рассматриваем возможности увеличения этих показателей. Нет больниц, которые бы не справлялись с задачей.

– С какими трудностями сейчас сталкивается край в развитии медицинского реабилитационного лечения?

– Население не до конца информировано, не всегда люди готовы проходить реабилитацию сразу после выписки по своему основному заболеванию. Нам очень важно, как можно большему кругу людей, общественности, медицинского и врачебного сообщества донести информацию о том, что система здравоохранения обладает широкими возможностями по восстановлению утраченных функций. Мы лечим пациентов после инсульта, например, получили обратную связь от пациента в Дальнегорске: «Я начал говорить, у меня были нарушения речи. Спасибо большое, со мной работали логопеды.» Люди приходят на костылях, а уходят своими ногами. Возможности для реабилитации у нас масштабные.

– Всех ли желающих берут на реабилитацию?

– Бывают вопросы от родственников, друзей, знакомых: вот у меня лежачий, я бы хотел отправить его на реабилитацию. Не всегда мы можем всех принять, существует такое понятие как «реабилитационный потенциал». В тех ситуациях, когда потенциал восстановления есть, мы будем пробовать.

Пожалуйста, если вы знаете, что вокруг вас есть люди, которым нужно восстановление, тем более в условиях круглосуточного стационара, расскажите им о возможностях его пройти. Для этого нужно получить направление в своей поликлинике у лечащего врача.

– Каковы перспективы развития направления в Приморском крае?

– Скоро будут лицензированы еще пять медицинских учреждений по всему краю. Хотим начать заниматься телереабилитацией, так как не всегда в отдаленных районах Приморского края есть возможность формировать постоянные реабилитационные бригады. Но это могут делать те команды, которые сформированы и работают уже сейчас. Рекомендации по телереабилитации могут быть переданы в муниципалитет в формате документов и консультаций – такую помощь планируем оказывать.

– Расскажите об основных задачах для улучшения оказываемой помощи?

– Безусловно будем работать над укомплектованием медицинских кадров по реабилитации, улучшением маршрутизации, внедрением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, информатизацией процессов – это снизит нагрузку врача при заполнении документов. Большая задача – программа информирования населения о возможности медицинской реабилитации в Приморье. Для нас еще важна возможность рассмотрения полной реабилитации: социальной, спортивной, психологичной.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в свою очередь добавил, что реабилитационную помощь планируется развивать и на других территориях края:

– Сейчас мы во всех крупных городах, центральных районных больницах будем развивать подобную помощь. Где-то открывать комнаты, а где-то целые отделения, закупать необходимое оборудования. Потому что для последствий сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта восстановление имеет огромное значение.

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