Для объезда ремонтируемого путепровода есть альтернативная дорога. Фото: Ярослав ЮРИН

Во время замены асфальта на Некрасовском путепроводе автомобилисты Владивостока могут избежать заторов благодаря альтернативному объезду. Дорогу через Нефтеветку до клуба ДОСААФ дополнительно отсыпали и отгрейдировали. Ремонтные работы на проезжей части путепровода начнутся в ближайшее время.

Дорога доступна для проезда авто любого класса. Фото: vlc.ru

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» заменят поврежденный асфальт. Ямы образовались рядом с отремонтированными деформационными швами после сильных ливней. Сейчас на Некрасовском путепроводе продолжается ремонт тротуара. По заказу мэрии его проводят бригады компании «Бетон-Сервис». Рабочие забетеноривали уже больше 300 метров пешеходной зоны. Для удобства местных жителей объездную дорогу от «Молодежной» в центр отсыпали асфальтовой крошкой и отгрейдировали. Желающие смогут воспользоваться ей, минуя пробки.

Сотрудники мунипального дорожного предприятия заасфальтируют ямы, образовавшиеся после ливней. Фото: Ярослав ЮРИН

После ливней специалисты «СГТ» приводят в порядок и другие грунтовые дороги Владивостока, активно проходит после удара стихии и ямочный ремонт. Дорожное покрытие пострадало по многим адресам. Так, на прошлой неделе дорожники боролись с неровностями и выбоинами на проспекте 100-летия Владивостока, Некрасовской, Русской, Маковского, пересечении Днепровской и Анны Щетининой. Работы продолжаются.

«В первоочередных планах стоит и ремонт на Некрасовском путепроводе, Змеинке (от пересечения Окатовой и Адмирала Макарова до остановки «Воронежская»), Борисенко, Военном Шоссе, Иртышской, Волгоградской, Главной, Выселковой, Карской, Фадеева, Днепровской, Авроровской и других участках», – рассказали специалисты муниципального дорожного предприятия.

Стоить отметить, что специалисты зачастую работают в несколько смен, включая ночное время, чтобы минимизировать пробки и ускорить процесс ремонта.

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