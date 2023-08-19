Животные погружаются в воду, чтобы охладиться и добыть пищу. Фото: Андрей АБРАМОВ

Необычными кадрами поделились сотрудники национального парка «Земля леопарда», расположенного в Хасанском районе Приморья. На видео попали пятнистые олени, купающиеся в лесном озере. Часть стада решила охладиться в жаркий день, другая – предпочла водным процедурам сытный обед на берегу.

Снять «заплыв» стада пятнистых или оленей-цветков, как их еще называют, сотрудникам заповедной территории удалось впервые. На редких кадрах виртуозно плавают более 15 копытных. Спонтанное съемка сделана во время проверки фотоловушек.

«Эти копытные отлично плавают и ныряют, в воде они себя чувствуют довольно уверенно. Нам впервые удалось запечатлеть такое поведение лично, с помощью камеры смартфона», – рассказал Виктор Сторожук, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Как отмечают специалисты, подобные заплывы помогают животным не только охлаждаться в летний зной, но и добывать со дна гидрофиты – богатую полезными веществами водную растительность.

Кстати, пятнистые олени не только отличные пловцы, но и превосходные ныряльщики. Да, да, мы не ошиблись. Ученые отмечают, что копытные вполне могут находиться под водой около 18 секунд. Но в среднем, по наблюдениям, время погружения составляет 8,7 секунд. Животные ныряют не забавы ради, а как раз в поисках полезных лакомств.

Ранее «КП-Владивосток» рассказывала и о другом представителе копытных, которого застали во время водных процедур. Краснокнижный горал устроил то ли заплыв, то ли забег по морю. Интересный случай произошел в одной из бух поселка Терней. Как объяснила главный специалист Сихотэ-Алинского заповедника, для горала купания в море – не в новинку, с водной стихией они на «ты».

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