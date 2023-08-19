На Камчатке смыло мост, поселок Паужетка оказался в транспортной блокаде

Мощный поток разрушил единственный мост к поселку. Фото: Telegram/kamchatka01.

Мощный циклон, обрушившийся на Камчатку, уже наделал бед на полуострове. Из-за сильных дождей и поднявшегося уровня воды в реке Паужетка смыло мост в одноименный поселок в Усть-Большерецком районе. По официальным данным, в транспортной блокаде оказались 140 человек. Это не только жители села, но и работники электростанции, а также туристы, приехавшие на выходные. Проезд начнут восстанавливать, когда немного распогодится.

Единственный мост, который связывает поселки Паужетка и Озерновский на побережье Охотского моря, накануне не устоял перед натиском стихии. Очевидцы сняли на видео, как мощные селевые потоки в считанные минуты смыли строение. На край обрушились дожди и ветер с порывами до 30 метров в секунду. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Глава Усть-Большерецкого района отметил, что в поселке есть все необходимое для того, чтобы пережить непогоду. Еда, вода, электричество. Восстановительные работы планируется начать 20 августа. По прогнозам синоптиков в воскресенье погода улучшится. Сейчас же сотрудники ответственных инстанций готовят необходимую технику для реконструкции аварийного участка.

По сообщением очевидцев, подтопления есть и в других районах полуострова. Например, размыло дорогу к подножью Авачинского вулкана. Проехать могут далеко не все. В глубокой луже тонут даже высокие джипы.

Машины тонут на подъезде к Авачинскому вулкану. Фото: Telegram/kamchatka01.

Вода, смешавшаяся с грязью – серьезная преграда. Фото: Telegram/kamchatka01.

Как ранее сообщала «КП», на прошлой неделе непогода ударила по еще одному дальневосточному региону. Из-за продолжительных дождей затопило Приморье. Паводок оставил без домов и огородов жителей нескольких районов, особенно сильно пострадали Уссурийский городской округ и Спасский муниципальный округ. В край стянули дополнительные силы спасателей и технику для просушки помещений. Ликвидация последствий ЧП сейчас продолжается. В регионе объявлен режим ЧС, работают комиссии по оценке ущерба, открыты пункты временного размещения. Гуманитарную помощь для земляков собирают обычные люди, предприниматели и представители власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помощь всем миром, режим ЧС и уголовное дело: в Приморье разбираются с потопами после тайфуна

В Приморье ликвидируют последствия тайфуна «Ханун», но надвигается новая угроза (подробнее...)

«Хватали животных, выбегали в пижамах»: жители Уссурийска рассказали, как наступала стихия

Жители Уссурийска спасают то, что осталось от их домов после сильнейшего наводнения (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.