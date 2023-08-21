Во Владивостоке заасфальтировали Некрасовский путепровод

Специалисты также трудятся ночью, чтобы минимизировать пробки и ускорить процесс. Фото: vlc.ru

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» не прекращают свою работу ни днем, ни ночью. Круглосуточно во Владивостоке они ремонтируют и очищают дороги, обслуживают сети ливневой канализации, наводит порядок на тротуарах и автобусных остановках, демонтируют незаконные строения и убирают свалки. О недавней работе сотрудников предприятия – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 21 августа дорожные бригады предприятия заменяли поврежденный после ливней асфальт на Некрасовском путепроводе и остановках общественного транспорта «Лазо», «ДВГТУ», «Цирк» и «Дальзавод» на Светланской, а также в районе Суханова, 3 а.

За ночь новым асфальтом покрыли 1400 квадратных метров на Некрасовском путепроводе и 550 «квадратов» в районе остановки «Молодежная».

Санитарные бригады предприятия в течение дня занимались уборкой улиц Никифорова, Университетского проспекта, Успенского, Снеговой, Русской, Котельникова, Военного Шоссе, Адмирала Фокина, Маковского, Семеновской, Кронштадской, Казанской, Сафонова, Народного проспекта, проспекта 100-летия Владивостока, Партизанского проспекта и других.

На Толстого, 23, специализированные бригады промыли засорившиеся сети ливневой канализации.

С Выселковой дорожники вывезли свалку из старых автопокрышек. На прошлой неделе от брошенных шин почистили улицы Крыгина, Хабаровскую и Океанский проспект.

Бригады приводят в порядок улицы города. Фото: vlc.ru

Большие и маленькие вакуумные подметально-уборочные машины в течение всего дня убирали с прибордюрной полосы дорог мелкий мусор, камни и грязь на основных улицах краевой столицы.

«Круглосуточные работы по благоустройству Владивостока продолжатся и дальше», – подчеркнули дорожники.

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