В Трудовом меняют 15 километров электросетей

Работы прововодят специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»

В поселке Трудовое с июля идет масштабная реконструкция электросетей. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» полностью заменяют здесь 15 километров кабеля, – сообщила администрация приморской столицы. Подробности ремонта – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам заместителя главного инженера производственного предприятия по эксплуатации электрических сетей МУПВ «ВПЭС» Дмитрий Палаткин, специалисты меняют сети напряжением 6 киловольт, так как старые кабели уже выработали свой нормативный срок. Их проложили одновременно со строительством поселка Трудовое – более сорока лет назад.

Новые сети позволят улучшить качество и надежность электроснабжения более 100 многоэтажных и частных домов на улицах Лермонтова, Муссонной, Путятинской, Чичерина, 2-й Шоссейной, Иннокентьевской, Курчатова, Лиманной, Тихой.

«Финансирование работ ведется за счет собственных средств предприятия, согласно инвестиционной программы. Для проведения реконструкции выделено около 50 миллионов рублей» – рассказал Дмитрий Палаткин.

Работы в Трудовом ведутся так, чтобы избежать отключений электроснабжения.

«На сегодняшний день уже заменили около шести километров сетей. Работы идут по графику. Единственное, коррективы привносит дождливая погода. После завершения строительных и электромонтажных работ проведём благоустройство нарушенной территории», – сообщил Виктор Сапрыкин, заместитель генерального директора АО ВМУ «Дальэлектромонтаж», которое ведет реконструкцию.

По его словам, работы по замене сетей в Трудовом завершатся до 15 октября.

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