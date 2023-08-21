Более 60 тысяч многодетных семей в Приморье получают меры поддержки

В крае существует 25 мер поддержки для многодетных семей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье 63,6 тысячи многодетных семей пользуются различными выплатами, на которые можно купить необходимую для ребенка одежду, канцтовары в школу и сделать ремонт в квартире. Всего в крае существует 25 мер социальной. Подробнее о них рассказала министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

– На какие единоразовые и многоразовые выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, проживающие в Приморском крае? Каким образом их можно получить?

– В 2023 году на предоставление мер социальной поддержки семей с детьми предусмотрено 10,4 миллиардов рублей. Они положены жителям как в виде единовременных, так и ежемесячных выплат. Чтобы их получить необходимо подать заявления и документы.

Некоторые выплаты предоставляются в беззаявительном порядке. Например, семьям предоставляется единовременная выплата в размере 36 420 рублей при рождении первого ребенка плюс доплата – 13 580 рублей. Есть также региональный материнский капитал при появлении второго ребенка – 232 688, 48 рублей и маткапитал при рождении или усыновлении третьего – 218 712 рублей.

Многодетным семьям предусмотрены ежегодные выплаты на детей в размере 5000 и 2500 рублей. Ранее они предоставлялись в виде возмещения расходов в случае если семья понесла расходы, например, на покупку школьной формы, лекарств, на проезд школьников к месту обучения, на посещение музеев, кинотеатров. Для получения этой меры поддержки родители подавали заявление и предоставляли платежные документы, подтверждающие траты.

С 1 апреля 2022 года вместо компенсаций на приобретение школьной и спортивной формы введена ежегодная денежная выплата в размере 5 000 рублей на каждого школьника, и производится она в беззаявительном порядке на основании сведений об обучении ребенка, имеющихся в государственной информационной системе Приморского края «Региональное образование». Заявительный порядок действует только для тех семей, дети которых обучаются в частных учреждениях или за пределами региона, либо в случае, если ребенок зачислен в первый класс и сведения об обучении детей в ГИС Образование отсутствуют.

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая. Фото: Елизавета ЕНИНА

С 1 января 2023 года беззаявительный порядок предоставления установлен и для выплаты в размере 2 500 рублей, которая предоставляется на каждого ребенка.

Такие меры социальной поддержки как оснащение жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями, предоставление выплаты на приобретение автомобиля многодетным семьям, воспитывающим 6 и более детей, предусматривает их однократное предоставление, а получить их можно после заявления.

Кроме того, предусмотрены ежемесячные компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям или воспитывающим детей-инвалидов. Если ребята увлекается спортом, родителям положено возмещение расходов на посещение занятий.

Дети, рожденные до 1 января 2023 года, получают ежемесячную выплату в размере 18 210 рублей при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей. Семья сама решает, когда предоставляются деньги: до достижения ребенком возраста трех лет или до назначения ежемесячного пособия.

– В Приморье в 2023 году появилась новая мера поддержки «Подарок новорожденному». Что она подразумевает? Кому назначается? Что для этого требуется от родителей малыша? И на что ее можно потратить?

– Подарок новорожденному – это новая мера поддержки, которая предоставляется в рамках регионального проекта «Репродуктивное здоровье».

Она действует в течение 2023 – 2024 года и предоставляется в форме электронного сертификата, привязанного к карте «МИР». Размер выплаты составляет 10 000 рублей.

Воспользоваться этой мерой поддержки можно при следующих условиях:

– ребенок рожден в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года;

– среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения (в 2023 году составляет 17 106 рублей.);

– все члены семьи – граждане Российской Федерации;

– у одного из родителей, подавшего заявление, есть постоянная регистрация по месту жительства в Приморье на дату рождения ребенка;

– регистрация рождения ребенка осуществлена в органе ЗАГС Приморского края.

Для получения сертификата одному из родителей необходимо подать заявление через МФЦ или Региональный портал государственных и муниципальных услуг края в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Срок действия сертификата – шесть месяцев со дня выдачи.

В течение этого времени можно купить товары, необходимые для ребенка в возрасте до 12 месяцев: это средства для гигиены и ухода, одежда, постельные принадлежности, игрушки, бытовая химия, питание, коляски. Родители могут приобрести вещи для новорожденных в торговых предприятиях, прошедших отбор и заключивших соглашения в порядке, установленном правительством Приморского края. На сегодняшний день соглашения подписаны с розничными магазинами, использующими товарный знак «Бубль-Гум». Также можно заказать через интернет-магазины.

В момент покупки деньги списываются с виртуального счета, исходя из стоимости товара, но не более номинальной стоимости электронного сертификата. В случае, если стоимость приобретенных товаров выше доступного, родитель может оплатить товары за счет собственных средств.

К настоящему времени данной мерой поддержки воспользовались более 950 приморских семей. Из краевого бюджета на эти цели направлено более 6,53 миллиона рублей.

– Сколько многодетных семей на данный момент в регионе? Расскажите, пожалуйста, на какие меры поддержки они могут рассчитывать?

– Количество многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, достигло 22 462, воспитываются в них 73 925 детей.

В 2023 году на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям предусмотрено 325,4 млн рублей.

Существуют отдельные меры социальной поддержки, которые можно получить, если среднедушевой доход многодетной семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума в Приморье. В 2023 году приморцы получают право на выплату, если на каждого члена многодетной семьи доход составляет менее 36 768 рублей.

В число таких мер социальной поддержки входят:

– компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %;

– компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальной услуги по обращению с ТКО в размере 100 %;

– ежегодная денежная выплата на покупку лекарств для детей, на проезд школьников к месту обучения, на посещение учреждений культуры и искусства, на приобретение школьно-письменных принадлежностей в размере 2 500 рублей в год на каждого ребенка;

– социальная выплата для покупки школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения занятий и спортивной формой детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в размере 5000 рублей в год на каждого ребенка;

– возмещение расходов на посещение организаций физической культуры и спорта, в размере 50% от стоимости посещения, но не более 1 000 рублей в месяц на каждого ребенка.

Меры социально поддержки получают свыше 9 тысяч семей, в 2023 на выплаты многодетным семьям направлено 279,4 миллиона рублей.

Кроме того, многодетным семьям с доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума предусмотрена мера соцподдержки по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями.

Многодетным семьям с шестью и более детьми однократно предоставляется единовременная выплата на покупку автомобиля в размере его стоимости, но не более 1 000 000 руб. В 2023 году этой мерой воспользовались уже 24 семьи, а на ее реализацию направила 24 миллиона рублей.

Семьи, в которых родилось одновременно трое и более детей, могут получить социальную выплату на приобретение жилья. Право на социальную выплату может быть реализовано путем оплаты договора купли-продажи жилого помещения или договора участия в долевом строительстве жилого дома, находящихся на территории Приморского края.

С 2009 по 2022 годы жилье получили 78 семей. В бюджете края на 2023 год предусмотрено 43,4 миллиона рублей для обеспечения жильем 3 семей. На сегодняшний день обеспечена 1 семья, еще 2 получат помещения до конца текущего года.

Семьи, проживающие в Приморье, у которых с 1 января 2023 года родились третий ребенок или последующие дети имеют право на помощь со стороны государства в выплате ипотеки до миллиона рублей (450 000 рублей согласно федеральному и 550 000 рублей согласно краевому законодательству). Этой мерой воспользовались около 250 семей, а на ее реализацию направили около 131 млн рублей.

В случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка семьям предоставляется региональный материнский (семейный) капитал, на который можно улучшить жилищные условия, провести капитальный или текущий ремонт помещения, оплатить образование детям и на другие цели, если оставшаяся часть средств не превышает 10 % размера регионального материнского капитала. Мерой воспользовались более 1937 семей, на общую сумму 235,1 миллиона рублей.

За счет средств межбюджетных трансфертов многодетные семьи могут получить субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по подключению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере затрат на покупку и установку, но не более 100 000 рублей.

Кроме того, многодетные семьи могут воспользоваться также мерой социальной поддержки по газификации жилых домов, предусматривающей оплату выполненных работ по подключению жилых домов к сетям газораспределения, а также приобретение внутридомового газового оборудования.

Размер этой меры поддержки устанавливается в зависимости от уровня дохода семьи. В случае, если у многодетной семьи среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, сумма выплаты составит до 304 560 рублей, а если доход ниже величины прожиточного минимума –до 380 700 рублей за счет средств краевого бюджета.

Совокупный размер предоставляемых мер поддержки по газификации за счет средств краевого бюджета и за счет средств межбюджетных трансфертов для многодетных семей не может превышать 380 700 рублей.

Мерой в рамках газификации могут воспользоваться семьи, зарегистрированные во Владивостоке, Уссурийске и селах Славинка и Красный Кут Спасского района.

– Какие меры поддержки многодетных семей наиболее востребованы в этом году?

– Ежегодные выплаты в размере 5 000 и 2 500 рублей и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ежегодную денежную выплату на покупку канцтоваров, проезд детей к месту учебы, на приобретение лекарств и посещение учреждений культуры, начиная с 1 мая текущего года получили более 9 тысяч семей, расходы краевого бюджета составили 75,9 миллиона рублей.

Ежегодную выплату на приобретение школьной формы в 2023 году получили свыше 8 тысяч многодетных семей, объем средств краевого бюджета составил 80,8 млн рублей.

Мерами поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовались 6,7 тысяч многодетных семей, расходы краевого бюджета составили 119,2 млн рублей.

– За последние 1,5 года в Приморском крае было принято много законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Инициатором многих из них является глава региона Олег Кожемяко. Уточните, пожалуйста, какими именно мерами поддержки уже воспользовались семьи?

– С начала специальной военной операции в Приморье ввели несколько новых законов и внесли изменения в уже действующие.

Для мобилизованных и приморцев, заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в СВО, предусмотрена материальная помощь, размер составляет от 150 000 до 300 000 рублей.

Военнослужащим, ставшим инвалидами при выполнении задач спецоперации и членам семей погибших участников положена ежегодная денежная выплата в размере от 10 000 рублей до 19 000 рублей.

Для детей участников боевых действий, ставших инвалидами 1 или 2 группы, и детей погибших бойцов предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере от 3 500 рублей до 5 000 рублей.

В настоящее время для детей участников СВО актуальная мера поддержки –бесплатная путевка в летние оздоровительные лагеря на 1 августа.

Также организовано бесплатное питание детей участников СВО в детсадах и школах, посещение спортивных секций, учреждений дополнительного образования, бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий.

По инициативе губернатора Приморского края разработали закон, предусматривающий для детей, потерявших кормильца или получившего инвалидность 1 группы в ходе участия в СВО, получения жилья. На территории Владивостокского городского округа предоставляется помещение, в других муниципальных образованиях денежная выплата на его приобретение или строительство.

Кроме этого, были приняты нормативно правовые акты предусматривающие:

– социальную выплату на санаторно-курортное лечение 1 раз в 3 года участникам боевых действий, ставшим инвалидами 1 или 2 группы вследствие ранения и членам семей погибших участников боевых действий;

– однократная выплата на санаторно-курортное лечение участникам специальной военной операции, получившим ранение (до установления инвалидности 1 или 2 группы), подавшим заявление в срок до 31 декабря 2024 года;

– транспортная услуга «Социальное такси» для участников СВО, получивших увечье в боевых действиях на период отпуска по болезни, но не позднее даты установления им инвалидности;

– компенсация расходов на приобретение протезно-ортопедических изделий без учета доходов гражданам, получившим увечье в ходе СВО, по фактической стоимости приобретенных протезно-ортопедических изделий, но не более 100 000 рублей.

В 2023 году Олег Кожемяко учредил знак особого отличия Приморского края «Герой Приморья» (3-и участника СВО награждены знаком «Герой Приморья», 2-м присвоено звание посмертно), и медаль Приморского края «Участнику специальной военной операции. Отряд «Тигр».

Очень востребованными остаются бесплатные услуги социального обслуживания на дому и срочная социальная помощь (обеспечение продуктами, предметами первой необходимости, обеспечение твердым топливом, содействие в получении медицинской помощи, прокат средств технической реабилитации и т. д.)

В июле текущего года в краевое законодательство внесены изменения, предусматривающие сохранение статуса многодетной семьи, в случае если совершеннолетние дети в такой семье являются или являлись участниками СВО. Статус многодетной семьи теперь устанавливается в том числе с учетом ребенка-участника спецоперации, не достигшего возраста 23 лет. А в случае гибели или смерти одного, или нескольких детей, участвовавших в боевых действиях, статус устанавливается семье до достижения 18 лет младшим ребенком или до 23 лет в случае его дальнейшего обучения.

– И еще одна мера поддержки, которая касается семей участников СВО – единовременная выплата из регионального материнского капитала. Расскажите, как ей можно воспользоваться и кому она предназначена?

– Семья, получившая право на региональный материнский (семейный) капитал, может получить из средств РМК единовременную выплату на детей участников СВО в размере 20 тысяч рублей.

После принятия поправок в закон правом за счет средств РМК обладают не только супруга военнослужащего, но и мама ребенка, отец которого является участником СВО, в случае если брак между матерью и отцом ребенка был расторгнут.

До изменений денежная выплата предоставлялась однократно в размере 20 000 рублей, после изменений можно получить деньги на каждого ребенка участника спецоперации, не достигшего возраста 23 лет. Семьи, уже воспользовавшиеся этой мерой поддержки, смогут обратиться за назначением на других детей, состоящих в составе данной семьи.

Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением через МФЦ, при этом не обязательно предоставлять документы, подтверждающие участие в СВО супруга или отца ребенка, если такие сведения имеются в КГКУ«Центр социальной поддержки населения Приморского края».

Срок приема заявлений продлен до 30 ноября 2024 года включительно.

Предоставление денежной выплаты будет осуществляться до 31 декабря 2024 года.

– Где жители Приморья могут узнать о полагающихся им мерах поддержки и получить их?

– На сайте министерства есть раздел Соцзащита, где приморцы могут узнать о полагающихся им мерах, исходя из их жизненной ситуации.

Кроме того, в телеграме наш чат-бот «Многодетные семьи» ответит на вопросы;

– с помощью чат-бота «Меры поддержки участников СВО» участники спецоперации и их семьи могут найти ответы на все вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки;

– для жителей в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи, которые не могут самостоятельно справиться со своими жизненными проблемами в силу возраста, заболевания или других причин создан чат-бот «Твой социальный участковый»;

– также, есть чат для личных обращений к министру труда и социальной политики Приморья.

Так же, у нас ведется страница ВКонтакте и даже в Одноклассниках.

Ссылки на данные чат-боты и соцсети вы легко сможете найти на канале телеграма «Минтруд Приморья».

Консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми можно получить по многоканальному телефону 8-800-30-22-145.

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