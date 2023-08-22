Во Владивостоке на Светланской ветхие трубы теплотрассы меняют на новые

Работы проводят по заказу МУПВ «ВПЭС». Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В столице Приморья по заказу МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» компания «АСКО» ремонтирует теплотрассу на Светланской, 150. Обновленные сети позволят бесперебойно поставлять горячую воду в дома и проводить отопительный без каких-либо аварий. Только за последний год здесь произошло более 10 порывов, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На объект уже завезли новые современные трубы, которыми заменят старые. По словам заместителя главного инженера производственного предприятия по эксплуатации тепловых сетей МУПВ «ВПЭС» Александра Кунгурцева, длина участка составляет 150 метров. Эта теплотрасса поставляет тепло в 39 многоквартирных домов и четыре детских учреждения.

«Это также резервная магистральная теплотрасса, снабжающая теплом центр города от ТЭЦ-2 до Уборевича – Суханова, в случае повреждения и ремонта магистрали АО «ДГК» на участке Фадеева – Луговая. Необходимость ремонта здесь очевидна», – добавил специалист.

После завершения капитального ремонта теплотрассы, на участке пройдут работы по благоустройству, а затем состоится асфальтирование.

В администрации Владивостока напомнили, что в 2023 году проводится масштабный ремонт тепловых сетей в приморской столице. Консолидированный бюджет на эти цели составил свыше 4 миллиардов рублей, полученный за счет городских денег, инвестиционных программ, средств ресурсоснабжающих организаций и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, что работы по ремонту теплосетей также проводят и в пригороде Владивостока – в поселке Трудовое.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.