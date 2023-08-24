Мошенники крадут деньги приморцев с помощью фотографии банковской карты

Никогда не сообщайте незнакомцам CVC–коды, пароли и другую информацию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Персональные данные в открытом доступе всегда привлекают мошенников. Фотография банковской карты для них – ценный источник информации. Конечно, только номера, даты выпуска карты и имени ее держателя недостаточно для кражи денег. Но злоумышленники могут использовать эти сведения, чтобы получить все недостающие данные. В большинстве случаев так и происходит – люди теряют сбережения не в результате хакерских атак на банки, а потому что преступникам удается обманывать держателей карт, и те либо сами переводят деньги мошенникам, либо дают им доступ к своим счетам.

«Получив из социальных сетей или мессенджеров часть информации, мошенники могут позвонить вам под видом работников банка и сообщить, что по вашей карте проводится несанкционированная операция. Затем лже-сотрудники банка постараются выяснить полные реквизиты вашей карты, включая трехзначный код с обратной стороны, а также ПИН–коды или пароли из СМС для подтверждения платежей. Они не всегда прибегают к стратегии запугивания, бывает, что, наоборот, обещают выгоду: социальные выплаты или, например, поддержку пенсионеров от имени какого-нибудь пенсионного фонда. Чтобы ее получить, предлагают заплатить небольшую комиссию за ее перевод на ваш счет», – рассказал начальник Отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян.

Чтобы втереться в доверие, аферистам нужно знать не так уж и много: достаточно имени, адреса, номеров телефона и банковской карты. Для защиты от социальных инженеров, главное, чтобы данные карты не попали в открытый доступ, и соблюдать простые правила финансовой безопасности. Важно всегда держать в секрете три цифры с оборота карты – так называемые CVV или CVC-коды, которые, как правило, используются при оплате покупок в интернете и должны быть известны только вам. Никому не сообщайте пароли и коды из уведомлений, которые банк рассылает для подтверждения ваших операций или входа в личный кабинет. Конфиденциальной информацией является и срок действия карты: иногда для онлайн-покупок по карте не нужен ни CVV/CVC код, ни пароли и коды из СМС и push-уведомлений от банка – достаточно номера карты, имени владельца и срока ее действия. И, конечно, держите в секрете ПИН-код, не пишите его на карте и не храните рядом: если ее украдут, то снять все деньги со счета не составит труда.

в В текущем году отмечается снижение преступлений, совершенных с использованием банковских карт. Фото: Олег Звонарев

В договоры о выпуске и обслуживании платежных карт банки, как правило, включают требование о неразглашении конфиденциальных данных карты, которое подразумевает, что держатель карты не будет размещать их в публичном доступе или передавать карту другим лицам. Если это требование было нарушено, в результате чего вы потеряли деньги, банк имеет право не возвращать похищенное.

Ну а тем, кто нашел карту, не рекомендуется искать ее держателя самостоятельно. Нужно сообщить в банк, чтобы ее заблокировали. А выкладывая фотографии в социальных сетях, вы оказываете хозяину карты медвежью услугу.

«Даже после блокировки карты ее держатель сможет по–прежнему пользоваться деньгами на счете, к которому она была привязана. Снять наличные со счета можно в отделении банка, предъявив паспорт», – объяснил Алексей Каракиян.

Официально

По данным Управления МВД России по Приморью, в текущем году отмечается снижение преступлений, совершенных с использованием банковских карт, на 2,3% (1055), компьютерной техники – на 12,2% (43), программных средств – на 14% (49). В то же время на 19,8% возросло количество оконченных (переданных в суд) преступлений этой категории. Большая часть из них (93,2%) приходится на хищение денежных средств – 3871 преступление, при этом мошенничество – 2926 преступлений, кражи – 945.

За 7 месяцев текущего года от аферистов пострадали 3998 человек. При этом 89% потерпевших – городские жители, 38,7% – проживают именно из Владивостока.

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