Масштабный ремонт теплосетей в столице Приморья добрался до ВВГУ

Работы проводят сотрудники МУПВ «ВПЭС». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В приморской столице продолжается масштабная ремонтная кампания по обновлению тепловых сетей. Работы на Гоголя стартовали в начале июня, за это время специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» уложили здесь 430 метров лотков и 200 метров новых труб. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились сами сотрудники МУПВ «ВПЭС», теплосети на Гоголя ремонтирую 24 специалиста с помощью семи единиц спецтехники. Помимо того, что здесь уложили новые лотки и трубы, был произведен монтаж трех теплокамер, на 60 метрах теплотрассы выполнен весь комплекс работ.

Теплосети на Гоголя ремонтирую 24 специалиста. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Диаметр труб на данном участке сети увеличат с 500 до 700 миллиметров, а мощность теплоснабжения в районе – почти в два раза. После капитального ремонта территорию благоустроят и заасфальтируют.

Диаметр труб на данном участке сети увеличат с 500 до 700 миллиметров Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что старые теплосети меняют на новые во многих районах города. Так, на Светланской, 150, специалисты ремонтируют участок длиной в 150 метров. Данная теплотрасса поставляет тепло в 39 многоквартирных домов и четыре детских учреждения. Работы по заказу МУПВ «ВПЭС» проводит компания «АСКО».

Мощность теплоснабжения увеличится почти в два раза. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

А в пригороде Владивостока, в поселке Трудовое, сотрудники МУПВ «ВПЭС» обновляют 15 километров электросетей, которые спустя 40 лет уже выработали свой срок.

Специалисты уложили 430 метров лотков. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В администрации приморской столицы отметили, консолидированный бюджет на ремонт теплосетей в городе составил свыше 4 миллиардов рублей. Средства получены за счет городских денег, инвестиционных программ, ресурсоснабжающих организаций и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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