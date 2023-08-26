До конца августа борщ для жителей Владивостока подешевеет

Мини-фестиваль проводится, чтобы обеспечить жителей Владивостока свежими овощами по доступной цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купить во Владивостоке борщевой набор по цене 55 рублей можно с 24 августа до конца этого месяца. В городе начали работать площадки мини-фестиваля «Дары осени», сообщила пресс-служба администрации приморской столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В состав набора входят овощи, необходимые для приготовления борща: картофель, капуста, свекла, лук, морковь и огурцы. Акцию предложило провести фермерское хозяйство «Ивашкино», идею поддержала администрация Владивостока.

Пока свежие овощи по социальной цене продаются только на площадке по адресу Адмирала Горшкова, 57, в скором времени продукты местного производителя можно будет купить на Жигура, 2б, Полярной, 1, Майора Филиппова, 14, и Адмирала Смирнова, 57.

В управлении развития предпринимательства и потребительского рынка города сообщили, что мини-фестиваль проводится, чтобы обеспечить жителей Владивостока свежими овощами по доступной цене, в связи с неблагоприятными погодными условиями и началом сезона массового сбора урожая овощей.

Жители также могут приобрести фермерскую продукцию на еженедельной ярмарке, которая проводится в субботу и воскресенье на Жигура, 2 б, Верхнепортовой, 2г, Полярной, 1, и Басаргина, 15. Кроме того, на Русской, 68/1, и Пихтовой, 8, ежедневно работают павильоны «Доступного Приморья», в которых продаются продукты местного производства по социальным ценам.

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