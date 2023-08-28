Сквер расположен на Лермонтова, 81. Фото: vlc.ru

В сквере на Лермонтова, 81, в поселке Трудовое завершили благоустройство. Обновленная общественная территория должна стать местом притяжения горожан любых возрастов. Здесь есть все необходимое, как для спокойного отдыха, так и для активных прогулок, праздников и даже занятий спортом. Подробнее – в материале «КП-Владивосток».

Сквер в Трудовом презентовали в торжественной обстановке, для гостей мероприятия на новенькой сцене выступили приморские творческие коллективы. Открытие приурочили к фестивалю урожая. Поэтому помимо концерта состоялся гастрономический конкурс готовых блюд из сезонных овощей, желающие также смогли приобрести продукцию местных фермеров на ярмарке, поучаствовать в конкурсах и викторине.

Ребята уже опробовали памп-трек. Фото: vlc.ru

«Это место всегда привлекало жителей. Теперь здесь есть возможность не только гулять, но и проводить общественные мероприятия, концерты и праздники. Мы продумали пешеходные связи и новое освещение. Ребята уже опробовали новый памп-трек», – отметила вице-мэр Дарья Стегний.

Вице-мэр рассказала о проделанной работе. Фото: vlc.ru

По словам начальника управления городской среды Натальи Руденко, реконструкцию излюбленного общественного пространства горожане ждали много лет. Сквер находился в неудовлетворительном состоянии, сделать ремонт здесь удалось благодаря региональной программе «1000 дворов», инициированной губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Она позволяет приводить в порядок не только дворовые территории, но и другие общественные пространства.

При модернизации территории строители учли все мнения местных жителей. Пожелания горожане активно высказывали во время общественных обсуждений. Так, для проведения различных мероприятий в сквере смонтировали сцену, установили лавочки и урны. А, чтобы гулять было комфортно в любое время подрядчики провели освещение и оборудовали систему видеонаблюдения. В ближайшее время смонтируют детскую и спортивную площадки.

На территории установили лавочки, сделали пешеходные дорожки. Фото: vlc.ru

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», во Владивостоке уделяют пристальное внимание благоустройству. В городе появляются новые общественные пространства или преображаются существующие.

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