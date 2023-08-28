Задержанный во Владивостоке экс-сотрудник консульства США передавал данные о ходе СВО

Роберта обвиняют по статье 275.1. Фото: принтскрин видео.

В ФСБ раскрыли, чем занимался ранее задержанный экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, с сентября 2022 года до момента задержания Роберт Шонов собирал информацию о ходе специальной военной операции, мобилизации в России, проблемных моментах, которые могут стать причиной протестов перед выборами президента России. Делал он это в обмен на деньги, а все данные передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвиду Бернстайну.

ФСБ устанавливает все обстоятельства произошедшего и планирует допросить американских дипломатов.

Напомним, что задержали Роберта Шонова весной этого года, обвинив его по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), однако тогда не было известно, какое именно преступление он совершил.

Задержали его во Владивостоке, после чего этапировали в Москву, где и выдвинули обвинение.

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