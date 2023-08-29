Cхватка медведей в заповеднике попала на видео

Это лишь тренировка для медведей, сообщили специалисты. Фото: ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»

Фотоловушка, установленная в Сихотэ-Алинском заповеднике, сняла кадры «разминки» молодых медведей. Косолапые устроили шуточную схватку в удаленной от туристических маршрутов части охраняемой природной территории.

«Это молодые бурые медведи, которые уже подросли, им где-то 2-3 года. Но они из одного выводка и поэтому пока держатся вместе. Эта схватка для них – своеобразная тренировка, которая поможет косолапым быть готовыми к встрече со взрослыми медведями и другими крупными хищниками, позволит им понять предел своих сил и возможностей, отточит навыки охоты» – рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» пресс-секретарь заповедника Анжела Коленционок.

Медведей в заповеднике живет довольно много и туристы, посещающие особо охраняемую территорию, видят их на маршрутах часто. Но забавные кадры сняты далеко от мест, где можно появляться людям – в закрытой для посещения центральной части охраняемой территории. Поэтому увидеть «эпическую схватку» двух косолапых смогла лишь одна из 200 установленных в заповеднике фотоловушек, которые в постоянном режиме фиксируют жизнь лесных обитателей. Кстати, многие видео из заповедников и национальных парков Приморья доступны в нашем дзен-канале.

Сихотэ-Алинский заповедник – один из старейших на Дальнем Востоке и крупнейший в ареале обитания амурского тигра. Он образован в далеком 1935 году, его площадь превышает 400 тысяч гектар. Расположен он на одноименном хребте в Тернейском и Красноармейском муниципальных и Дальнегорском городском округах.

В заповеднике действует 6 обустроенных экскурсионных троп, пройдя по которым каждый желающий может посетить уникальные приморские достопримечательности - озеро Благодатное, бухту Голубиную, гору Лысую, познакомиться с местами обитания тигра и увидеть лежбище ларг. Все маршруты можно посещать только с разрешения заповедника и в сопровождении его сотрудников.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.