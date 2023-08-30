Компетенции, опыт и потенциал: как Приморье привлекает в край инвестиции

В 2022 году инвестиции в основной капитал Приморья составили порядка 328 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выгодное географическое положение, привлечение бизнес-партнеров, в том числе иностранных, и, конечно, помощь федерального правительства помогают Приморью уверенно держать высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Взятый «Курс на Восток» обязует регион соответствовать ускоренным темпам развития и роста инвестиционного потенциала. Одной из приоритетных задач краевых властей стало налаживание контактов со странами Азии и привлечение в регион новых вкладчиков. Подробнее об инвест-климате, мерах поддержки предпринимателей и налоговых преференциях рассказал заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко.

– По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Приморья составили порядка 328 миллиардов рублей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что позволило краю усилить позиции?

– Для достижения такого результата Приморьем проведена масштабная работа по улучшению инвестиционного климата. В прошлом году внедрен «Региональный инвестиционный стандарт» – система по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в крае.

В Приморье реализованы все элементы Стандарта, каждый из которых разработан с учетом мнения представителей деловых объединений края. Стандарт включает в себя пять элементов: инвестиционная декларация Приморья, Инвестагенство края, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил и Инвестиционный комитет региона.

Заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

– Какие еще в Приморье оказываются меры для эффективной помощи предпринимателям?

– Еженедельно под моим руководством проводится совещание в формате «Час инвестора». Его цель – организация прямого оперативного взаимодействия представителей бизнеса с отраслевыми органами власти региона для разрешения проблем, возникающих при реализации инвестиционных проектов. С августа 2022 года состоялось 50 заседаний, на которых удалось обсудить проблемные вопросы по более 140 инвестиционным проектам.

Помимо этого, региональные власти реализуют программу «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края», в рамках которой утверждено 10 проектов. Они направлены на повышение показателей Нацрейтинга инвестклимата в субъектах Российской Федерации. По итогам работы в 2022 году Приморский край впервые за девять лет приблизился к регионам-лидерам по показателю «удовлетворенность бизнеса доступностью трудовых ресурсов».

– Как привлекаются в регион инвестиции?

– Правительство Приморья стимулирует создание социальной, производственной и технологической инфраструктур. К развитию таких объектов на территории региона привлекаются частные инвесторы, которые строят и модернизируют объекты инженерного комплекса на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Сегодня в крае действует 28 концессионных соглашений на 49 миллиардов рублей, в том числе восемь соглашений на 30 миллиардов рублей за 2022 год. Среди проектов в сфере ГЧП выделяется горнолыжный комплекс в Арсеньеве, который реализуется при поддержке Минвостокразвития России и ДОМ.РФ. В работе еще более 50 проектов ГЧП в ЖКХ, образовании и спорте.

– Повлияло ли принятие антисанкционных мер поддержки бизнеса в 2022 году на увеличение объема привлеченных инвестиций в регион?

– Однозначно, да. С момента введения санкционных ограничений был незамедлительно организован мониторинг состояния экономики. Продлили сроки действия градостроительных и разрешительных документов, ввели мораторий на повышение налогов для юридических и физических лиц, мораторий на расторжение договоров аренды земельных участков с инвесторами, на штрафы для концессионных проектов и другие меры.

Кроме этого, принята упрощенная процедура аренды земельных участков без торгов для предпринимателей под производство импортозамещающей продукции.

По ходатайствам Приморского края 15 новых организаций были включены в перечень системообразующих предприятий российской экономики и получили возможность использовать льготные кредиты на общую сумму 38,7 миллиарда рублей.

25 инвестпроектов на 256,6 миллиарда рублей признаны приоритетными и получили право на предоставление мер поддержки, включая инвестиционный налоговый вычет и предоставление земельных участков без торгов. Все решения принимаются публично на Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при губернаторе региона.

Организована поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, бизнесу представлены различные налоговые льготы, субсидии, государственные гарантии. По итогам 2022 года появилось 360 новых социальных предприятий. На конкурсной основе таким МСП выдано 85 грантов.

Мы активно поддерживаем инновационных предпринимателей. Уже четвертый год в регионе проводится конкурс «Приморский старт». За это время поступило более 300 заявок. 30 победителей получили гранты по 2 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

– Какие сильные стороны инвестиционной привлекательности края можно выделить?

– Приморье обладает уникальным географическим положением в близком окружении крупнейших государств Северо-Восточной Азии. Для значительной части территории края установлены особые условия ведения экономической деятельности, которые созданы для содействия интеграции региона в экономическое пространство государств АТР, в том числе для развития международной торговли.

В регионе действуют территории опережающего развития «Приморье», «Находка», «Большой Камень», «Михайловский», резиденты которых могут использовать налоговые льготы и административные преференции.

Также в Приморском крае создан специальный режим хозяйствования, предусматривающий особые условия ведения бизнеса, – свободный порт Владивосток, в состав которого входят 16 муниципальных образований региона, включая участки и акватории морских портов, расположенных на их территориях.

Приморье – один из двух субъектов России, где действует специальный административный район – территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования, созданная для компаний, принявших решение о переходе из иностранной юрисдикции в российскую.

Еще одним преференциальным режимом на территории края является Инновационный научно-технологический центр «Русский» (ИНТЦ «Русский»), созданный по инициативе Дальневосточного федерального университета. Эта территория предназначена для технологического развития промышленности на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран АТР.

На базе ДВФУ действует технопарк «Русский» – совместный проект университета, Фонда «Сколково» и более 30 партнерских организаций по формированию эффективной экосистемы технологического предпринимательства для инновационного развития ДФО и вывода российских компаний на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для инвестиционных проектов действует ряд региональных мер поддержки, получение которых возможно по принципу «одного окна» благодаря обращению в региональное Инвестиционное агентство, которое сопровождает инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти региона и Корпорацией развития Приморского края.

– Если говорить о слабых сторонах инвестпривлекательности Приморья, то что можно отметить?

– Основными факторами, сдерживающими экономическое развитие Приморского края, являются инфраструктурные ограничения в сфере автомобильных дорог, переходов через государственную границу Российской Федерации, электрификации отдельных перспективных территорий края.

При этом «Курс на Восток», объявленный Президентом России Владимиром Путиным, меняет правила игры, которые складывались десятилетиями. В новых реалиях Дальний Восток становится ключевой территорией страны.

– Что изменилось с реализацией «Курса на Восток»?

– Транспорт и логистика стали ключевыми отраслями экономики страны. Перестраиваются пути поставок, меняется вся система внешней торговли. И именно в этой сфере у Приморского края есть компетенции, опыт и потенциал.

Сейчас в крае идет строительство и проектирование новых портов с общим грузооборотом до 100 миллионов тонн. Создаются «сухие порты», что в совокупности даст общий объем грузов порядка 300 миллионов тонн.

Сформирована программа ускоренного развития отраслей экономики Приморского края. В ее составе – транспортные и экспортно-ориентированные инвестиционные проекты, а также необходимая инфраструктура и предложения по оптимизации таможенных и логистических процедур.

С помощью программы и федеральной поддержки планируется обеспечить реконструкцию автомобильных дорог, модернизацию пунктов пропуска, строительство энергообъектов на территории региона.

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