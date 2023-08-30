Обновленные школы искусств во Владивостоке готовы распахнуть свои двери

Обновленные школы проверили специалисты мэрии. Фото: Анастасия КАРИЦКАЯ / Администрация Владивостока.

К началу нового учебного года в приморской столице готовят детские школы искусств. Замглавы администрации Владивостока Дарья Стегний и начальник управления культуры Светлана Шупиро проверили, как обстоят дела в учреждениях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделилась Дарья Стегний, она вместе со Светланой Шупиро осмотрела шесть из десяти школ искусств, всего они на 99% готовы принимать будущих музыкантов и художников:

«Завершены ремонтные работы, обновлены учебные аудитории, закуплены новые инструменты. Уютные кабинеты и педагоги ждут ребят после каникул. В некоторых образовательных учреждениях еще ведется дополнительный набор учеников».

Обновленные аудитории. Фото: Анастасия КАРИЦКАЯ / Администрация Владивостока.

В детской школе искусств №4 в порядок привели четыре класса, для которых закупили необходимое для ребят новое оборудование. Одним из важных приобретений для учреждения стали 11 регулируемых подставок под педали фортепиано.

Школы получили новое необходимое оборудование. Фото: Анастасия КАРИЦКАЯ / Администрация Владивостока.

В детской школе искусств №8 также завершился масштабный ремонт. В классах учреждения в рамках национального проекта «Культура» приобрели специализированные лампы с рассеянным светом, мультидоску для интерактивных уроков и новые мольберты. Уже в пятницу, 1 сентября, заведение распахнет свои двери для старших классов и для тех, кто делает первые творческие шаги.

Учреждения откроют свои двери 1 сентября. Фото: Анастасия КАРИЦКАЯ / Администрация Владивостока.

В пресс-службе городской администрации добавили, что всего в дальневосточной столице работают десять детских музыкальных, художественных учреждений, а также школ искусств в разных районах.

Школы готовы принять ребят, которые только ступают в мир искусства. Фото: Анастасия КАРИЦКАЯ / Администрация Владивостока.

Напомним, что ранее по нацпроекту «Культура» во Владивостоке значительно преобразилась художественная школа №3 на Харьковской.

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