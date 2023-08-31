За ночь во Владивостоке убрали сходы грунта на более чем 13 улицах

Последствия непогоды ликвидируют бригады «Содержание городских территорий» и подрядчики. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке не прекращаются работы по устранению последствий мощного ливня. В ночь на 31 августа специалисты в первую очередь расчищали дороги и тротуары от грунта и камней, которые сошли с косогоров, откачивали воду, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ночью, пока по краевой столице снова не ударили осадки, бригады «Содержание городских территорий» и компаний-подрядчиков успели частично подготовить к асфальтированию пострадавшие участки дорог на Алеутской и Днепровской. На месте провала на Капитана Шефнера смонтировали новую плиту перекрытия. Утром 31 августа в районе перелива на ул. Шишкина, 78, началась уборка с проезжей части намывов грунта. Об этом сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сходы грунты оперативные службы убирали на Калинина, Окатовой, Пушкинской, Камской, Макововского, Снеговой, Русской, Давыдова и других. Работы продолжаются, бригады сменились ранним утром.

Грунты оперативные службы убирали на Калинина, Окатовой и других улицах. Фото: Администрация Владивостока

Отслеживать последствия разгула стихии помогает команда МЦУ. Благодаря сообщениям жителей в чат-бот @adm_vl_bot городские службы могут оперативно восстанавливать пострадавшие объекты и участки Владивостока.

Отслеживать последствия разгула стихии помогает команда МЦУ. Фото: Администрация Владивостока

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