23 000 учеников впервые сядут за парты в Приморье в этом году

Все школы края готовы к началу нового учебного года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже совсем скоро свои двери для ребят в Приморье откроют школы – новые, построенные в этом году, а также образовательные учреждения после капитального ремонта или просто обновленные к началу занятий. В крае продолжается модернизация системы образования – от привлечения новых кадров, до обустройства зданий современными системами безопасности и оборудованием для уроков. О готовности к новому учебному году, проделанной работе и мерах поддержки педагогов в интервью рассказала начальник отдела по общему образованию краевого министерства образования Ирина Моргунова.

Ирина Моргунова ответила на актуальные вопросы. Фото: Минобразования Приморья.

– Как сейчас оценивается стадия готовности школ к новому учебному году?

– На сегодняшний день 100% дошкольных и общеобразовательных организаций готовы к началу нового учебного года. В школах и садах провели все необходимые мероприятия для приема ребят.

– Сколько школ в крае готовы принять учеников? Сколько ребят сядут за парты впервые и сколько будет первых классов?

– В свои стены готовы принять учеников 459 муниципальных общеобразовательных организаций и 29 краевых. В новом учебном году в школы придет более 210 000 учеников, из них более 23 000 первоклассников сядут за парты в 1075 классах.

– В скольких общеобразовательных учебных заведениях сделали ремонт к началу нового учебного года? И какие работы проведены?

– Благодаря программе «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» Приморье получило из федерального бюджета в этом году 467 572, 30 тысяч рублей (из них 163 339,60 тысяч – на оснащение оборудованием). Участниками программы в крае стали 20 общеобразовательных организаций (16 муниципальных, 4 краевых), 18 из них находятся в сельской местности, что составляет 90% от общего числа.

В 10 учреждениях уже сделали капитальный ремонт, в остальных 10 – реконструкция на завершающем этапе.

Ход выполненных работ проверяет региональный штаб родительского общественного контроля совместно с правительством Приморья. Организован мониторинг соблюдения сроков контрактов подрядчиками, проводятся регулярные совещания в формате видеоконференций, выезды в общеобразовательные учреждения для приемки работ по капитальному ремонту и поставке оборудования.

Наряду с федеральной программой предоставляется субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Приморья. В 2023 году эту меру поддержки получили 13 муниципалитетов, размер субсидий составляет 411 364, 41 тысяч рублей. На эти деньги сделали ремонт в 51 школе. Речь идет о модернизации спортивных залов, школьных стадионов, благоустройстве территорий.

– В каких муниципалитетах в этом году откроются новые школы? И какие из них возводятся по концессии?

– В крае ведется строительство семи школ, четыре их них возводят в рамках государственно-частного партнерства. Два новых общеобразовательных учреждения располагаются во Владивостоке: современную школу на 1275 строят на Патрокле, еще одну школу на 1100 мест возводят в динамично развивающемся микрорайоне Снеговая Падь.

Также свои двери для ребят распахнет небольшое учебное учреждение на 80 мест в поселке городского типа Светлая Тернейского района. Откроются школы в Уссурийске, селе Вольно-Надеждинское и школа на 440 мест в селе Рощино Красноармейского района.

С сентября заработает образовательный центр «Формат» в поселке Зима Южная, который включает в себя не только школу на 450 мест, но и детский сад на 240 малышей, в котором предусмотрена ясельная группа для самых маленьких жителей края.

– Если говорить о безопасности, все ли учебные учреждения оборудованы необходимыми системами и видеонаблюдением? И каким образом данные вопросы контролируются?

– Вопрос безопасности в школах и садах – приоритетный для правительства Приморского края. Все учебные учреждения края оборудованы системами безопасности и видеонаблюдения.

В базовый комплект технических устройств в школах входят: металлодетекторы, пропускные турникеты, «тревожная сигнализация» и переносные «тревожные кнопки». Органы местного самоуправления продолжают модернизировать инженерно-техническое оснащение на местах.

Плановые проверки антитеррористической защищенности школ проводит министерство образования Приморского края при тесном взаимодействии с силовыми ведомствами краевого УМВД, ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю», УФСБ Приморья.

– Какие конкретно работы были проведены, и что приобрели в учебные заведения? (может это проекторы, новые парты, компьютеры и т.д.)

– В 2023 году в рамках нацпроекта «Образование» для создания 66 Центров «Точка роста, трех Центров «IT-куб», Центра для талантливых и одаренных детей «Сириус. Приморье», для создания в 41 школе края цифровой образовательной среды на средства федерального и краевого бюджетов выделено более 500 миллионов рублей. На эти средства закупили современное учебное оборудование – это и цифровые лаборатории, робототехника, это компьютерное и интерактивное оборудование, видеокамеры и программное обеспечение, которое будет использоваться в учебном процессе для отработки практических навыков детей по предметам естественно-научного и технологического направлений, при работе в информационных системах, на цифровых сервисах и ресурсах, при получении IT навыков.

Открытие Центров предполагает совершенно новую образовательную среду. Поэтому в каждом из них образовательными организациями по индивидуальному дизайн-проекту созданы современные условия пребывания, установлена новая мебель, проведено зонирование и брендирование помещений. Все это поможет ребятам и учителям найти новые подходы в обучении и получить качественное образование.

– Какие меры поддержки оказываются образовательным учреждениям в Приморском крае для привлечения профильных специалистов?

– В крае действует ряд мер, направленных на поддержку молодых педагогов. Например, единовременная выплата в размере от 250 до 440 тысяч рублей, а также ежемесячная поддержка в 10 тысяч рублей до достижения трехлетнего педагогического стажа. Кроме того, в течение двух лет участникам программы «Учитель для России» положены выплаты в размере 10 тысяч каждый месяц. Недавно в крае реализовали новую инициативу губернатора Приморья Олега Кожемяко – аттестация в форме ЕГЭ, сдав которую на максимальный балл, целый календарный год педагоги смогут получать еще по 10 тысяч рублей. Эту меру поддержки ввели в рамках проведения мероприятий по повышению качества общего образования в школах. Также были приняты поправки в краевое законодательство, предусматривающие распространение льгот для молодых специалистов на студентов последних курсов, работающих в общеобразовательных организациях, ежемесячную выплаты для наставников и другие. На реализацию мер поддержки начинающим в этом году направлено более 66 миллионов рублей.

Отметим, ежегодно правительство Приморского края выделяет значительные средства на развитие системы образования. Как отметил глава региона в отчете перед ЗС ПК, за последние пять лет значительно увеличили расходы на социально значимые направления: на 75% – на образование.

«На развитие образования мы направили в 2022 году 34 миллиарда рублей. Приморский край поднялся с 72-го на 25-е место в рейтинге регионов Рособрнадзора по качеству образования. Этому способствует развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, оснащение современным оборудованием, развитие кадрового потенциала», – поделился Олег Кожемяко.

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