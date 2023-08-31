В приморском заповеднике дельфин стал на время сопровождающим инспектора

Дельфин. Фото: принтскрин видео.

Тихоокеанский белобокий дельфин стал сопровождающим государственного инспектора морского заповедника (под управлением дирекции «Земля леопарда») на юге Приморья. Морской обитатель составил приятную компанию во время антибраконьерского рейда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Павел Садовенко заметил дельфина на восточном участке заповедника, в районе архипелага Большой Пелис. Сотрудник сразу запечатлел посетителя на камеру смартфона», – рассказали сотрудники ФГБУ «Земля леопарда».

Животное проплыло параллельно катеру, а затем отплыло в сторону и вынырнуло из воды, показав свой спинной плавник. По словам специалистов, заходы дельфинов в акваторию заповедника случаются регулярно и подтверждают эталонное состояние местообитаний, а также высокий уровень биоразнообразия сохраняемой здесь природы.

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