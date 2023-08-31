В сентябре географию «Арсеньевской карты» расширят на все Приморье

В проект входит музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Уже полюбившаяся многим юным жителям Приморья инициатива «Арсеньевкая карта» пополнится новыми участниками. Просветительский проект, назван в честь легендарного исследователя Владимира Арсеньева, призван привить школьникам любовь к своему краю, патриотизм и тягу к знаниям. Благодаря бесплатным экскурсиям дети из муниципалитетов могут побывать в культурных учреждениях Владивостока. В каждом из них разрабатывают специальные программы, чтобы увлечь юных первооткрывателей и рассказать о важных моментах понятным и интересным для детей языком. В летние месяцы мероприятия посещали ребята из пришкольных лагерей краевой столицы, Артема и Надеждинского района, осенью планируется расширить географию полезной программы на весь край при взаимодействии со школами. Подробнее о планах рассказала заместитель министра образования Приморья Наталья Василянская.

– Проект «Арсеньевская карта» реализуется в Приморье третий месяц. Как он появился – от идеи до старта пилотной версии?

– Патриотическое воспитание с самого раннего возраста – важная задача, стоящая перед системой образования. Любовь к своей стране зарождается в любви к своей малой родине, поэтому краеведение – ключ к патриотизму. «Арсеньевская карта» – направлена на формирование у детей глубокого понимания и привязанности к своей стране, ее истории, культуре и ценностям. 1 июня 2023 года, в Международный день защиты детей, губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о пилотном запуске проекта, который показал хорошие результаты.

Заместитель министра образования Приморья Наталья Василянская. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

– Сколько ребят стали участниками АК с начала старта и сколько билетов для них приобрели?

– За весь период проекта по «Арсеньевской карте» в культурных учреждениях Владивостока побывали больше 16 тысяч школьников из Владивостока, Артема и Надеждиного района, для них купили более 22 тысяч билетов на различные культурные мероприятия.

– С сентября планируется, что проект расширят на весь край. Какие места благодаря этому смогут посетить дети?

– На данный момент «точками» на карте стали музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (включая объекты Владивостокской крепости); Приморский краевой драматический театр молодежи; Приморский краевой театр кукол; исторический парк «Россия – моя история»; Приморский океанариум; иммерсивные экскурсии «Голос внутри»; кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Владивосток», «Черемушки», а также музейно-выставочный комплекс «Достояние».

– Планируется ли привлечь к проекту больше партнеров?

– В будущем, безусловно, список партнеров будет расширятся.

– Расскажите, пожалуйста, как именно работает «Арсеньевская карта»: школьник сам решает, что посетить, или мероприятия выбирают его родители?

– В летний период проект стартовал в пилотном режиме для детей, которые посещали пришкольные лагеря. Мероприятия выбирали педагоги, учитывая возраст ребят и предлагаемые экскурсии.

– Сейчас дети посещают по АК учреждения во Владивостоке. А рассматривается ли возможность мероприятий в других городах Приморья, некий культурный обмен?

– На данный момент проект реализуется только в культурных учреждениях Владивостока. Про расширение программы пока сложно говорить, но мы обязательно рассмотрим такую идею.

– Как школьники могут присоединиться к программе? В каком формате (физическая или виртуальная карта, по номеру телефона или личным данным)? Как работать с ней работать? Какие есть особенности? Можно ли провести друга?

– Ученики могут присоединиться к программе через свою школу. Ребенку необходимо обратиться к своему педагогу. После этого учитель собирает группу детей, совместно с ними выбирает мероприятия, подает заявку и в назначенный день они посещают учреждение культуры.

С начала нового учебного года проект заработает полноценно через образовательные учреждения края. Владивосток ждет ребят со всего Приморья. А это значит, что еще больше ребят смогут впитать полезные знания во время интересных экскурсий. Для участников из отдаленных муниципалитетов края предусмотрено питание и проживание. Это позволит школьникам в полной мере насладиться мероприятиями.

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