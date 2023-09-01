В парке имени Сергея Лазо во Владивостоке пройдет праздник «Дальневосточная Победа»

Вход на мероприятие свободный. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в обновленном парке имени Сергея Лазо пройдет праздник, посвященный окончанию Второй мировой войны – «Дальневосточная Победа». Он состоится в ближайшее воскресенье, 3 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в управлении городской среды, гости и участники праздника смогут погрузиться в эпоху 40-х годов прошлого века. Будет воссоздана праздничная атмосфера победного 1945 года.

«Дальневосточная Победа» – это историческая реконструкция, как напоминание о феноменальном по масштабам и срокам разгроме войск милитаристской Японии и победном завершении Второй мировой войны 3 сентября 1945 года».

Жители и гости города смогут послушать песни военных лет в живом исполнении. Приморцев ждет концертная программа от ансамбля песни и пляски ТОФ. И это далеко не все развлечения, также будут работать ретро-площадки. А для любителей сделать снимок на память, разместят красивую фотозону «Мирное время». И так как на мероприятии будет звучать много музыки, здесь пройдут показательные выступления по ретро-танцам.

Прекрасно, что такой добрый праздник пройдет в благоустроенном пространстве. По национальному проекту «Жилье и городская среда» здесь обустроили входную группу, оформили новое пешеходное покрытие, установили опоры освещения, новые лавочки и урны, раздевалки в пляжной зоне, спасательные вышки, реконструировали танцевальную площадку. В центре парка появилась новая большая сцена и амфитеатр, где планируется проводить различные мероприятия как для молодежи, так и представителей старшего поколения.

Празднование начнется в 17:00 и продлится до 21:00. Вход свободный.

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