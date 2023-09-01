Вычитать и умножать, и на лодке проплывать: в Приморье первоклашки отправились на линейку по воде

Дети плыли на линейку на лодке. Фото: принтскрин видео.

Наводнение – не повод отменять День знаний. Так, в Уссурийске по улице Новоникольский проезд 10 первоклашек отправились на линейку на лодке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Август 2023 года вошел в историю для Приморского края, ведь за минувший месяц в регионе выпало более 15 тысяч миллиметров осадков, это побило все исторические рекорды. Неудивительно, что маленьким школьникам пришлось добираться в школу на праздничную линейку с помощью плавсредств.

1 сентября во всех учебных учреждениях края отыграли линейки. С самого утра возле школ и гимназий толпились первоклашки с большими рюкзаками, на головах девочек красовались пышные банты, а ребята постарше одели в более строгую школьную форму. Кто-то впервые вступает на тропу получения знаний, а кто-то скоро будет готовиться сдавать экзамены, но в любом случае для каждого этот день – особенный. И большая вода не помеха отметить этот добрый праздник.

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