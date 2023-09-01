Детей из пострадавших районов Приморья в школу собирают всем краем

День знаний прошел без происшествий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморье в этом году особенно пострадало от непогоды. Мощные продолжительные ливни стали причиной паводков и подтоплений во многих муниципалитетах. Некоторые люди лишились домов, личных вещей, урожая. Ситуация довольно сложная, особенно учитывая, что нужно собирать в школу детей, ведь начинается новый учебный год. В крае введен режим ЧС федерального характера, это поможет получить дополнительную федеральную помощь и быстрее ликвидировать последствия. О подготовке школ к приему учеников, помощи пострадавшим от наводнений семьям и системе безопасности в образовательных учреждениях рассказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

– Многие семьи, в которых есть школьники, лишились из-за наводнений учебников, школьных принадлежностей. Будет ли оказана помощь?

– Конечно, будет оказана. Но напомню, даже не в условиях ЧС у нас есть акция «Собираем детей в школу». В бюджет заранее закладываются деньги для покупки формы, канцелярии, портфелей. В основном этой мерой поддержки пользуются многодетные семьи, или с определенным уровнем достатка.

Вера Щербина. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На данный момент эта программа продолжает реализовываться. Сейчас пострадали очень многие, вопросы по помощи семьям с детьми в том числе лично курирует губернатор Приморья Олег Кожемяко. Поступает очень много гуманитарной помощи. На территории края работает Красный крест. Организация также помогает с подготовкой ребят к новому учебному году. Активно включились в эту работу депутаты Законодательного Собрания Приморья и все неравнодушные граждане.

Мы сейчас собираем, одежду, учебники, школьные принадлежности. Трудятся комиссии, которые как раз определяют пострадавшие семьи, где есть школьники. Я думаю, ни одна из них не останется без помощи.

– Станет ли в новом учебном году больше школ в Приморье? Есть ли учебные заведения, которые сдали после капитального ремонта или реконструкции?

– Да, несколько строятся. 1 сентября распахнула свои двери школа на 450 мест в поселке Зима Южная Надеждинского района. Там же сдан детский сад на 240 мест. Конечно, это не может не радовать, потому что очень большая востребованность образовательных учреждений.

Мы сделали капитальный ремонт в 162 школах, всего их в Приморье 493. На эти цели затратили 1 миллиард 200 тысяч рублей. В остальных провели текущий ремонт. Все учреждения готовы к приему детей.

– Очень важный вопрос о школьном питании. Какие категории учеников, например, могут рассчитывать на бесплатное питание?

– Мы большое внимание уделяем качеству школьного питания. Активно работаем с родительскими комитетами. Все дети из начальных классов посещают столовую с утра бесплатно. Это предусмотрено в бюджете. Также бесплатное питание положено ребятам из многодетных или малообеспеченных семей и детям участников СВО.

– Вопрос, который волнует многих родителей – система безопасности в школах? Сохранится ли проход по пластиковым пропускам?

– Эта тема обсуждается представителями антитеррористической комиссии, которую возглавляет губернатор. В ее состав входит весь силовой блок: УМВД, ФСБ, Росгвардия.

Мы планомерно оснащаем школы средствами антитеррористической защиты: камерами видеонаблюдения, турникетами, рамками, тревожными кнопками, заборами. Весь комплекс, который нам рекомендован, реализуем.

– А что на счет школьной формы, какие требования к ней в этом году?

– Министерство образования разработало типовые документы – школьная форма обязательна, должен быть единый стиль. Но эти вопросы решаются родительскими комитетами самостоятельно. Производство школьной одежды у нас налажено, форма есть в достатке.

– Будет ли дальше развиваться такое направление, как профильные классы?

– Мы активно занимаемся этим вопросом последние два года. Появляются все новые и новые направления. Кроме традиционных педагогических и медицинских классов у нас открыты агроклассы, инженерные. Мы работаем над внедрением федеральных стандартов. Совместно с образовательным Центром «Сириус» хотим создать курчатовские классы, классы Росатома, IT-классы.

Профильные направления открываются исходя из потребности рынка труда.

– Сфера образования нуждается в притоке новых кадров. В этом году в школы пришли 120 молодых специалистов. Как краевые власти планируют привлекать педагогов?

– Проблема есть. Педагогических кадров на территории Приморья не хватает. Но приток заметен. Мы активно занимаемся этими вопросами. Это целый комплекс льгот, особенно для молодых специалистов. Это и единоразовые выплаты и ежемесячные. Новая льгота появилась для учитилей, которые сами сдают ЕГЭ на 100 баллов, они ежемесячно получают доплату в 10 000 рублей.

Кроме того, мы делаем ставку на повышение качества образования. У нас проходит много мероприятий соревновательного характера между педагогами. Губернатор поручил разработать законопроект «Заслуженный учитель Приморского края». Стимулирование – это тоже немаловажный фактор для привлечения специалистов.

– Есть ли статистика, сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу?

– В среднем это от 6 до 10 тысяч рублей. Мы особо не отличаемся от других регионов России по стоимости основного набора. Это школьная и спортивная формы и все необходимые принадлежности.

– Сохранятся ли в школах продленки?

– Есть федеральный закон об образовании, который четко регламентирует весь процесс. Сама продленка не входит в обязательный перечень. Но каждая школа совместно с родительскими комитетами может устанавливать такие группы продленного дня.

– Можете подвести итог недели?

– Под пристальным контролем остается ситуация с ЧС. У нас постоянно проходят штабы. А, если говорить о хорошем – хотелось бы поздравить всех учеников и их родителей, День знаний касается практически каждой семьи.

Стоит отметить, что из-за последствий удара стихии по краю традиционные линейки пройдут 1 сентября, а вот график занятий для школьников немного сдвинули. Так, во Владивостоке для учеников 1-4 классов уроки будут проводить с 11 сентября, но во многих школах для самых маленьких организована адаптационная неделя, водить или нет чадо на занятия – родители решают сами. Ребята из 9-11 классов начнут учиться в краевой столице с 4 сентября. Для 5-8 классов -свободное посещение с 4 по 11 сентября. Во всем Уссурийском городском округе, серьезно пострадавшем от паводков, учеба начинается с 4 сентября. О том, как прошли линейки в День знаний, в отдельном материале.

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