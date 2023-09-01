Помогут соседи: министр сельского хозяйства Приморья Бронц – об ущербе от паводков

Потоп уничтожил почти половину урожая. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По Приморскому краю в очередной раз зарядили мощные дожди. Большая вода негативно сказалась на инфраструктуре, дорогах и, конечно, сельском хозяйстве. Подтоплены овес и пшеница. Во многих муниципалитетах еще подсчитывают убытки, на местах работают оценочные комиссии. Компенсировать ущерб пострадавшим будут из федерального бюджета. На вопросы о том, что предпримут власти для поддержки аграриев и как обстоят дела в сфере, ответил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.

– Андрей Александрович, тайфуны не дают нам покоя. Какой ущерб нанесла непогода?

– Год достаточно сложный. Третий заход стихии в Приморье мы увидели в августе. Потеряно более 34 тысяч гектаров – это полная гибель. Есть проблемы с собственным обеспечением продуктами борщевой группы. Мы определили территории, которые пострадали меньше других, для обеспечения овощами и картофелем. Контролируем отпускные цены.

Андрей Бронц. Фото: КП – Владивосток

С двумя регионами Дальнего Востока, Камчатским краем и Амурской областью, договорились об отгрузке картофеля и овощей. Три сибирских региона начали уборочную кампанию и со следующей недели будут готовы отгружать продукцию. Цена варьируется от 20 до 23 рублей за килограмм.

– А что же будет с урожаем ранних зерновых, оставшихся в поле?

– Неубранный урожай обречен на гибель, так как произошло полегание, прорастание на корню. Ранние зерновые культуры идут на корм животным, но основной объем завозим из Амурской области и Сибири, поэтому сеем их немного. Главная поздняя зерновая культура для животноводства – кукуруза, ею мы будем обеспечены на 100%.

– Как мы можем поддержать сельхозпроизводителей?

– Пострадало более чем 320 сельских хозяйств. Введен федеральный режим ЧС. Благодаря этому можно рассчитывать на помощь федерального центра. В течение тридцати дней обрабатываем акты комиссий, которые в каждом районе созданы – по ущербу урожая, кормовой базы, материальных ресурсов фермеров. Надеемся, федеральный бюджет возместит нам часть потерь урожая.

– Что можно предпринять фермерам, чтобы защитить урожай?

– Обязательно вести учет, чтобы земли были менее подвержены подтоплению. Есть участки менее плодородные, зато с возможностью сброса воды, например, на возвышенностях. Самый главный вопрос – защищенность.

– Приморские аграрии первыми в России начали страховать посевы. Будет ли ущерб субсидироваться?

Сегодня страховой уровень в районе 56%. Каждый год будем наращивать. Пока что все еще распространены компании, предлагающие нетипичные для Приморья страховые риски. В этом направлении ведется работа.

– Приморцы на прилавках увидят подорожание?

– Достаточно сложно сдержать цены, желания заработать у предпринимателей не отнять. Однако есть социально ориентированные компании, мы продолжим работу с ними, поможем выстроить логистику, чтобы уменьшить отпускные цены.

– В связи с гибелью урожая из чего будем формировать семенной фонд?

– Сначала обеспечим животноводство кормами. Сформировать баланс кормов. Сегодня определяем территории, где будем собирать соевую солому, возможно, будем применять даже рисовую. По семенам нам готовы помочь соседние регионы, находящиеся в схожих климатических условиях. Я думаю, этот фонд мы сможем сформировать.

В Приморье продолжается ликвидация последствий крупнейшего за последние годы тайфуна, который привел к серьезным последствиям для жителей нескольких муниципалитетов. Глава региона Олег Кожемяко с первого дня лично контролирует работу в пострадавших от паводка в регионе. С 15 августа в регионе было принято решение о введении режима ЧС федерального характера: ущерб был слишком большой. Граждане, которые пострадали от наводнения, могут получить выплаты, рассчитывать на помощь с просушкой и ремонтом квартир, им также положена гуманитарная помощь.

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