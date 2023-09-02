Услышал грохот и вой сигнализации: появились подробности ЧП с булыжником во Владивостоке

Тот самый булыжник, прилетевший в автомобиль. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Минувшим днем во Владивостоке случилось ЧП. Огромный булыжник скатился с площадки у гостинки на проспекте Красного Знамени, 133/3, и с сопки влетел в припаркованный на Луговой, 83в, автомобиль. Один из жителей дома на Луговой рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток, по чьей вине все могло произойти. Подробности – в материале.

По словам мужчины, представители управляющей компании гостинок на проспекте Красного Знамени решили, что хотят отсыпать на косогоре парковку. Проживающие на Луговой, чей дом находится внизу под сопкой, обратились в РУВД, так как были против, ведь вниз со стройки летали камни и в любой момент могли попасть в здание. Как уверяет мужчина, именно с площадки булыжник скатился в автомобиль его близкого:

«Приехал отчим, припарковался, поднялся на четвертый этаж, затем услышал грохот и вой сигнализации. Смотрит в окно, а его машину повредил огромный камень. В теории автомобиль восстановить можно, но по факту он уже непригодный для использования, так как силовая конструкция нарушена. Вызвали полицию, собрали всех строителей, они дали номер женщины, которая их устроила».

По словам приморца, автомобиль уже не годится для использования. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Эта незнакомка, о которой рассказал приморец, встретилась с ним в день ЧП, чтобы решить вопрос, однако к какому-то компромиссу стороны не пришли:

«Договориться с ней не вышло, просит доказать, что камень упал именно со стройки, так еще и говорит, что из-за нас строителей забрали. Ей выгоднее решить вопрос финансово, это обойдется примерно в 500 тысяч. Если же через суд, то ей придется возмещать экспертизу, адвоката, это явно выйдет дороже».

Стройплощадка, с которой мог рухнуть камень. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Собеседник отметил, что если вопрос не решится благодаря правоохранительным органам, он готов обратиться в администрацию. Мужчина уверен, что при следующем сильном дожде камни вновь полетят вниз по косогору.

Корреспондент редакции обратился в пресс-службу УМВД по Приморью, однако комментарии по ситуации пока не предоставили.

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