Отдавали жизни во имя Победы: во Владивостоке почтили память погибших во Второй мировой войне

В честь годовщины прошел митинг.
Фото: Администрация Владивостока
По всей России отмечается годовщина окончания Второй мировой войны, и Приморье не осталось в стороне. В столице региона прошли памятные мероприятия, посвященные 78-й памятной дате.
Мероприятия посетили военнослужащие и воспитанники патриотических клубов.
Фото: Администрация Владивостока
Советский народ не щадил жизни, освобождая родную страну, и отдавали все во имя Победы, дав возможность потомкам жить в мире, отметила ветеран войны Лидия Негода. Поздравили собравшихся также командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, вице-губернатор Приморья Антон Волошко. Дань уважения погибшим во время сражений приморцам отдали также депутаты, общественники, ветераны и военнослужащие, а также мэр Владивостока Константин Шестаков.
Фото: Администрация Владивостока
Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили венок и цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Кстати, не так давно дата празднования была перенесена с 2-го сентября на 3-е. Зачем это было сделано – рассказываем в обзоре «КП».
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