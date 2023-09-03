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Владивосток3 сентября 2023 3:00

Отдавали жизни во имя Победы: во Владивостоке почтили память погибших во Второй мировой войне

Во Владивостоке отметили 78-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны
Ростислав САХАЛИНОВ
В честь годовщины прошел митинг.

В честь годовщины прошел митинг.

Фото: Администрация Владивостока

По всей России отмечается годовщина окончания Второй мировой войны, и Приморье не осталось в стороне. В столице региона прошли памятные мероприятия, посвященные 78-й памятной дате.

Мероприятия посетили военнослужащие и воспитанники патриотических клубов.

Мероприятия посетили военнослужащие и воспитанники патриотических клубов.

Фото: Администрация Владивостока

Советский народ не щадил жизни, освобождая родную страну, и отдавали все во имя Победы, дав возможность потомкам жить в мире, отметила ветеран войны Лидия Негода. Поздравили собравшихся также командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, вице-губернатор Приморья Антон Волошко. Дань уважения погибшим во время сражений приморцам отдали также депутаты, общественники, ветераны и военнослужащие, а также мэр Владивостока Константин Шестаков.

Фото: Администрация Владивостока

Фото: Администрация Владивостока

Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили венок и цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Кстати, не так давно дата празднования была перенесена с 2-го сентября на 3-е. Зачем это было сделано – рассказываем в обзоре «КП».

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