Антон Берлев. Фото: КХЛ

«Адмирал» выбрал капитана после отъезда Либора Шулака, защитник ушел после двух сезонов. На замену назначен Антон Берлев. 29-летний нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Он набрал 14 (5+9) очков в 48 играх регулярки, к тому же, в плей-офф добавил 7 (3+4) баллов в 11 играх.

«Изначально я планировал, что капитаном должен быть человек, который прошел прошлый сезон вместе с «Адмиралом». Долго выбирали, и пал выбор на Антона Берлева. Мне понравилось, как Антон проявил себя в плей-офф. <...> Первый ассистент – Макс Чудинов. Тут даже не обсуждается. Игрок с колоссальным опытом, честный, порядочный, мужикастый, вещи называет своими именами, – сказал главный тренер ХК Леонид Тамбиев. – Второй ассистент – Шевченко Саша. Всегда играет с полной самоотдачей».

Бывший капитан Либор Шулак покинул Приморье весной, сказав, что будет скучать по клубу. Он предпочел омский «Авангард». Кстати, следующий матч «Адмирала» состоится уже 3 сентября.

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