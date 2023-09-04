Молодежь составляет 80% доноров в Приморье. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Год назад в России запустили Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Празднование годовщины сопровождается просветительскими акциями, цель которых – расширить донорскую базу.

В регистре сейчас 205 тысяч доноров костного мозга. Поразительно для нескольких лет работы! Однако ежегодно трансплантация может понадобиться более чем пяти тысячам россиян. 900 из них, по статистике, дети. Специалисты говорят: нам нужно хотя бы 500 тысяч человек по всей России; и как можно быстрее. Не секрет, что трансплантация может спасти от рака. Но мало кто знает, что шанс найти подходящих донора и реципиента – совместить пазлы – лишь один к десяти тысячам.

Начни с одного заявления

Всероссийский марафон #ДавайВступай! стартует во всех регионах страны 4 сентября и завершится 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия.

– Очень символично, что акция стартовала в Приморском крае, потому что мы утро России. Акция направлена на привлечение молодых людей к донорству крови. Сегодня в регионе работает на базе станции переливания крови рекрутинговый центр. Федеральный регистр привлекает доноров.

Начинается вся эта работа всего лишь с одного заявления, которое можно подать на портале Госуслуг. Очень важно находить доноров на Дальнем Востоке. Считается, что уроженцы одного региона имеют больше генотипической совместимости.

На сегодня рекрутинговым центром Приморского края направлено 264 образца. Учитывая, что мы только начали вести эту работу, – рассказала Ольга Горева, главный врач краевой станции переливания крови.

Ольга Горелова. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Германии число добровольцев перевалило за 10 миллионов потенциальных доноров (потенциальных – важная ремарка, ведь найти «генетического близнеца» для трансплантации не так-то и просто. Почему отстаем?

Тема донорства костного мозга в нашей стране не так широко известна, как донорство крови, и подчас люди пугают себя страшилками из интернета и мифами.

Татьяна Зайцева, заведующая отделом амбулаторно–поликлинической помощи и медицины ФМБА России:

– Несколько лет назад центры, выполняющие трансплантацию гемопоэтических клеток, практически полностью зависели от получения биоматериала из-за рубежа. Необходимо сформировать самодостаточное донорское движение в России. Во всех субъектах РФ проводим мероприятия по пропаганде, и наши сотрудники уже вступили в регистр. Не нужно бояться. Раньше для того, чтобы сдать костный мозг, надо было сдать стернальную пункцию [речь, грубо говоря, о проколе грудины – прим.ред.], сейчас типирование проходит через кровь. Всего лишь 3 миллилитра крови позволят вступить в регистр.

Татьяна Зайцева. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Иными словами, сейчас в медицине используется методика, похожая на обычный аппаратный забор крови из вены. Она «фильтруется» через специальное устройство, которое вылавливает стволовые клетки, и потом возвращается донору. Помогает выходу стволовых клеток специальный аппарат. Во время процедуры пациент получает оплаченный больничный.

А что, если я не подхожу?

Как добавляет Ольга Горева, противопоказания, конечно, существуют. Это и вирусные заболевания, и обострение хронических. Перед внесением в регистр необходимы осмотр у врача и сдача базовых анализов. Однако большая часть из противопоказаний – относительные. И при правильной профилактике донор все-таки сможет спасти пациента.

Полный список противопоказаний доступен на сайте Национального регистра.

Сотрудники ФМБА и Краевой станции переливания. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Вот что говорит донор со стажем, выпускник медвуза Мария Митрохович:

– Мне задают вопрос «что заставляет тебя это делать?». Я бы не хотела так выражаться. Это искреннее желание. Здесь, в краевой станции, очень грамотные терапевты, плюс, они публикуют питание донора и многие другие советы.

Поэтому главное – все-таки не бояться. О том, как каждый может совершить чудо и подарить жизнь, об удивительных историях и судьбах – в отдельном материале «КП».

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